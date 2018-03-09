Каллас поставила мэра Тарту на место: в вопросе целлюлозного завода нужно исходить не из эмоций, а из исследований

Мэр Тарту Урмас Клаас (Партия реформ) уверен, что под Тарту целлюлозный завод не стоит строить, но его коллега по партии Кая Каллас считает по-другому.

После сегодняшнего заседания Партии реформ Delfi спросил у Каллас, что она думает о нашумевшем целлюлозном заводе, чье строительство хочет запретить городской совет Тарту.

Каллас же сказала, что сначала необходимо провести исследования, а потом уже принять решение, что делать дальше. Она подчеркнула, что такие решения нельзя принимать, исходя из эмоций.

Ранее Клаас в интервью Eesti Päevaleht заявил, что завод в любом случае окажет негативное влияние на качество воды реки Эмайыги и Чудского озера: ”Ненужно никакого исследования, это факты”.

”Вчера ученые подчеркнули, что состояние Эмайыги и Чудского озера не превратится из плохого в хорошее. Тогда нет смысла начинать проводить исследования, вся последующая деятельность будет противоречить плану управления водными ресурсами”, — сказал он.