11.11.2017, 12:55

КАЛЬКУЛЯТОР: Предупрежден — значит вооружен! Рассчитайте вероятность заболеть раком легких

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rus.delfi.ee
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Foto: Anni Õnneleid

Предлагаем вашему вниманию калькулятор, при помощи которого можно определить вероятность заболевания раком легких.

В Эстонии ежегодно от онкологии легких умирает около 700 человек.
Калькулятор разработан группой ученых под руководством профессора Университета Брока в Канаде Мартина Таммемяэ.

Тем, у кого результат превышает 2%, канадские ученые рекомендовали бы пройти компьютерную томографию и взяли под наблюдение. В Эстонии скрининга на рак легких не проводится.

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