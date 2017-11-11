КАЛЬКУЛЯТОР: Предупрежден — значит вооружен! Рассчитайте вероятность заболеть раком легких

Предлагаем вашему вниманию калькулятор, при помощи которого можно определить вероятность заболевания раком легких.
В Эстонии ежегодно от онкологии легких умирает около 700 человек.
Калькулятор разработан группой ученых под руководством профессора Университета Брока в Канаде Мартина Таммемяэ.
Тем, у кого результат превышает 2%, канадские ученые рекомендовали бы пройти компьютерную томографию и взяли под наблюдение. В Эстонии скрининга на рак легких не проводится.
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