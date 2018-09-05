Какую информацию теоретически мог "слить" подозреваемый Метсавас? Что интересует Россию в гособороне Эстонии?

Задача артиллерии — поддержка боевых единиц непрямой наводкой. Эстонская артиллерия в плане состава малочисленна: около 40 кадровых военных и чуть более 250 срочников. Оружие — приобретенные 15 лет назад гаубицы 155 мм и 10-летней давности гаубицы 122 мм, приобретенные в Финляндии.

Сейчас же начинается перевооружение, в подготовке которого, по всей видимости, и принимал участие майор Метсавас.

На основании программы развития гособороны решили собрать артиллерийский батальон, являющийся частью Первой пехотной бригады, и в основе него — самоходы. Был выбран артиллерийский самоход К9, который ныне используют наземные войска Южной Кореи. На эстонский манер его зазвали Kõu. (эст. Kõu — гром, гроза — прим. ред.).

Мнения относительно закупок Kõu разделились на три части. Первые считают, что выбор — верен. Другие его критикуют, полагая, что за те же деньги можно приобрести куда большее количество более дешевого вооружение, третьи же думают, что покупка всех самоходов — занятие бессмысленное, и следует сосредоточиться на ПВО средней дальности, а также танков.

Сначала в Эстонию прибудут 12 систем — этого количества хватит на поддержку одной пехотной бригады. Первые Kõu поступят в Эстонию в 2021 году. Раньше — никак: надо подготовиться к хранению и эксплуатации К9, сформировать и подготовить личный состав, а также создать необходимые для ремонта и обслуживания условия.