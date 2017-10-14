Каково быть школьным учителем нетрадиционной сексуальной ориентации?

Как школьные учителя, так и администрация учебного заведения должны гарантировать безопасность не только учащимся, но учителям нетрадиционной сексуальной ориентации. Об этом в ”Учительской газете” пишет специалист в области образования ЛГБТ-сообщества Эстонии Марет Ней.

По данным Министерства образования и науки, в текущем учебном году в школах Эстонии работает 15 000 учителей. Утверждается, что в обществе насчитывается приблизительно 4% лесбиянок, геев, бисексуалов и других представителей нетрадиционной сексуальной ориентации. Это означает, что в школах по всей Эстонии трудится порядка 600 учителей из ЛГБТ-сообщества. Ней пишет, что она сама из таких, знакома со многими себе подобными, а причина, по которой она решила написать статью, — это желание понять, почему учителя-ЛГБТшники сгорают на работе быстрее своих коллег-натуралов.

Марет работала педагогом, классной руководительницей, координатором исследовательских работ, а также вела кружок. Она принимала участие в развитии школы, составлении документации и переобучении коллег. Всегда терпеливо выслушивала ироничные шпильки относительно своей сексуальной идентичности и не обращала внимания на попытки коллег подсунуть ей какого-нибудь мужика. Пыталась быть всегда позитивной и приходить всем на помощь. Словом, была дивной коллегой. Она также повышала свою квалификацию и занималась волонтёрской работой. На остальное времени почти не оставалось.

По мнению самой Марет, между тем, что она быстро спеклась, и тем, что она принадлежит к ЛГБТ-сообществу, была прямая связь. Ей всё время приходилось перепрыгивать через собственную тень, чтобы ненароком не стать жертвой своей сексуальной ориентации. Другими словами, ей приходилось испытывать двойную нагрузку, заставляя себя пахать с каждым разом всё больше, чтобы ей как учительнице и коллеге не предъявляли никаких претензий.

Теперь Ней знает, что её собственные страхи были лишь отражением страхов, распространённых во всём обществе. По этой причине она задалась вопросом, характеризует ли подобная парадоксальность только её лично, или других учителей из числа ЛГБТ-сообщества тоже. Чтобы найти ответ на этот вопрос, она задала несколько вопросов шести молодым учителям нетрадиционной сексуальной ориентации.

Почему учителя не признаются в своих сексуальных предпочтениях?

”Скрываю это от коллег, поскольку знакома с результатами исследования, согласно которым большинству родителей не понравился бы учитель-ненатурал. Я бы не хотела рисковать уходом из моего класса детей из-за моей идентичности”.

Марет Ней поясняет тот парадоксальный феномен, согласно которому против разглашения правды выступают именно сами ненатуралы. Во-первых, они боятся, что к ним может навсегда приклеиться ярлык ”пропагандиста голубизны”. Они утверждают, что личная жизнь — это дело каждого, вплоть до того, что сами приводят цитаты из исследований общественного мнения, согласно которым 47% жителей Эстонии испытывали бы беспокойство, будь у их ребёнка учителей-гей или лесбиянка.

Говоря о своей личной жизни, подобные преподаватели пользуются тем, что ”бесполый” эстонский язык позволят размывать ответы на конкретные вопросы и говорить о модели своей семьи так, чтобы каждый трактовал сказанное, как он того хочет.

Большинство ненатуралов пуще всего побаиваются неадекватной реакции со стороны родителей, способных инициировать любой сбор подписей. Против самой Ней тоже когда-то собирали подписи, но ”дело” быстро рассыпалось, потому что мамы-папы никак не могли придраться к её профессиональным качествам.

По мнению Марет Ней, сексуальные предпочтения — это лишь часть ЛГБТ-идентичности. На самом деле, это целый социальный спектр, включающий в себя спутника жизни, членов семей обоих партнёров, детей и даже друзей. Если учитель нетрадиционной ориентации рискнёт в какой-то из понедельников рассказать коллегам о своём партнёре, то коллеги могут счесть это за навязывание им своей сексуальной идентичности. По этой причине часть учителей и придерживается той точки зрения, что откровенничать лишний раз не стоит, но если им зададут прямой вопрос, то и ответят они столь же прямо.

В чём ещё учителя нетрадиционной ориентации себя ограничивают?

”Я пытаюсь поддерживать с коллегами более официальные отношения. Свожу на нет впечатление, будто клеюсь к кому-то. Это так тупо, будто оставаясь просто дружелюбным, появляется страх, словно ты домогаешься кого-то, однако на самом деле этого и в мыслях не было”.

Учитель может оставаться собою, полагает Ней, если школа признаёт многообразие. К примеру, учебное заведение может подписать соглашение, составленное Центром по правам человека. Таким образом оно подтвердит, что уважает многообразие людей и ценит принцип равного обращения. В идеале прописанные в школьной документации правила могли бы касаться не только учеников, но и всего школьного коллектива.

Ней также считает, что в школах нужно следить не только за тем, чтобы ученики не обижали учеников, но и учителя своих коллег. Работники школы не должны позволять себе гомофобных и расистских шуточек, а также прочих брутальных и унизительных высказываний. Если учитель из ЛГБТ-сообщества услышит из уст своих коллег шпильки в адрес, например, национального меньшинства, то и сам потеряет уверенность в себе. Подтрунивания — они ведь универсальны, а у каждого человека есть хоть какая-то идентичность, которая может оказаться на линии огня в качестве следующего объекта издевательств. Оставаться же в таких условиях хорошим и уверенным в себе педагогом неимоверно тяжело.

Чего хотят учителя нетрадиционной ориентации?

”Я думаю, что наши страхи в отношении ”выхода из шкафа” гораздо сильнее, чем они того на самом деле стоят. Мой опыт говорит о том, что человеку, которому ты не нравишься, ты так и так не понравишься, и при желании он всегда найдёт, к чему прикопаться”.

Марет Ней уверена, что каминг-аут был бы полезен для всего школьного коллектива. Больше же всего от этого выиграл бы сам учитель из ЛГБТ-сообщества. Отсутствие необходимости скрывать свою идентичность позволило бы ему быть как самим собой, так и отличным педагогом и примером для подражания. Каминг-аут принёс бы больше всего пользы ученикам нетрадиционной ориентации, которые увидели бы, что принадлежность к ЛГБТ-сообществу не означает автоматически мрачного будущего. Иногда в публичном пространстве озвучиваются поразительные представления о якобы всамделишных намерениях педагогов-ненатуралов, но на самом деле они самые обычные люди, пытающиеся вырастить образованных детей с открытым отношением к миру, не имеющих каких-либо предубеждений и способных принимать себя таковыми, каковы они есть.

Ней подчеркнула, что главной для всех опрошенных ею педагогов стала мысль — да, мы делаем вид, будто нас не колышет отношение к нам со стороны коллег, родителей и детей, но на самом деле ещё как даже колышет. В первую очередь они хотели бы, чтобы их оценивали по качеству работы, а не одному аспекту идентичности. Коллеги, руководители и родители детей должны оценивать их по тем же критериям, что и других учителей. Это и есть то, что нужно педагогам нетрадиционной сексуальной ориентации.