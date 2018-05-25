Каково будущее Ласнамяэ и других спальных районов?

В завершающемся учебном году осмыслением расположенного в Таллинне района Ласнамяэ занимались как студенты отделения архитектуры и городского планирования EKA, так и персонал факультета. В сотрудничестве с предприятием недвижимости Kapitel и городом Таллинн визионерской работой в Ласнамяэ занималась и исследовательская группа архитектурного отделения EKА ”Незавершенный город”, что, в свою очередь, помогло развитию сотрудничества со школой дизайна Гарвардского университета, в котором студией городского строительства с таким же названием руководил эстонский городской планировщик Андрес Севчук. Цель итоговой выставки заключается в том, чтобы показать результаты сотрудничества, состоявшегося по инициативе ЕКА, и популяризировать идею размышлений о городском пространстве. NB! В субботу, 2 июня, в 11 часов на выставке состоится кураторский тур!

Практически для каждого таллиннца выставку делает интересной то обстоятельство, что в районах панельных домов проживает примерно половина населения Таллинна. Проблемы Ласнамяэ знакомы как жителям Мустамяэ, Ыйсмяэ, Пельгулинна, так и жителям гораздо более мелких микрорайонов, например, жителям Кельдримяэ.

Районы с панельными домами привлекали в быстро развивающиеся города эффективным и дешевым строительством, предлагая здоровую и светлую жизнь, поэтому сегодня они покрывают большие территории. Но в идейном, пространственном и строительном смысле эти микрорайоны уже либо устаревают, либо, наоборот, еще не достроены до конца.

Таллиннские ”горы” нуждаются сегодня в новой перспективе и осмыслении в экономической, культурной и технологической среде, которая к настоящему времени сильно изменилась. Выставка ”Ласнамяэ. Незавершенный город” исследует, каковы сегодняшние ценности и перспективы будущего у модернистского городского пространства, как на их развитие влияют изменения в повседневном транспорте и мобильности, и какие у нас на самом деле ожидания от города и пожелания.

Работы трех сторон, внесших свой вклад в выставку (студенты ЕКА, исследовательская группа ”Незавершенный город” и участники Гарвардской студии), сведены в итоговый сборник, который описывает как проблемные места района, так и непосредственные решения и направления развития.

”Незавершенный город” — это широкомасштабная трехлетняя исследовательская работа, проводимая архитектурным отделением ЕКА в сотрудничестве с городом Таллинн, которая задает вопрос: каким мог бы быть хороший город, достойный проживания в нем, и как это могло бы проявиться в развитии городского строительства Таллинна. Масштабный научный проект сосредоточится на видении городского строительства Таллинна и исследовании пространственных сценариев будущего. Проведение исследовательской работы стало возможным благодаря поддержке предприятия недвижимости Kapitel, которое в течение трех лет вложило в проект почти пол миллиона евро.