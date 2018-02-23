Какой подарок преподнесет погода Эстонии к юбилею

По прогнозам синоптиков, 24 февраля будет облачная с прояснениями погода, местами возможен небольшой снег, столбик термометра может опуститься до -12°С.

По данным сайта pogoda.ee, в субботу ночью на побережье облачно с прояснениями, в континентальной части переменная облачность. Местами небольшой снег, возможна метель. Ветер северо-восточный, северный 2-7, на побережье до 10 и порывами до 14 м/с. Температура воздуха -15..-20, кое-где до -24, на побережье у открытой воды -9..-12°С.

Днем: Облачная с прояснениями погода. Местами возможен небольшой снег. Ветер северо-восточный, северный 2-8, на побережье порывы до 12 м/с. Температура воздуха -7..-12°С.

Воскресенье, 25.02:

Ночью: Облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. Ветер северный, северо-восточный 3-9, на побережье порывы до 13 м/с. Температура воздуха -8..-14, на юго-востоке Эстонии -16..-21°С.

Днем: Облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. Ветер северный, северо-восточный 3-9, на побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха -6..-11°С.

Понедельник, 26.02:

Ночью: Облачная с прояснениями погода. Во многих местах снег, кое-где метель. Ветер северный, северо-восточный 3-9, к утру на побережье порывами 15 м/с. Температура воздуха на севере Эстонии -8..-14, на юге -15..-21°С.

Днем: Облачная с прояснениями погода. Во многих местах снег, кое-где метель. Северо-восточный ветер усилится 5-12, на побережье порывами до 17 м/с. Температура воздуха -7..-12°С, вечером начнет быстро понижаться.

Вторник, 27.02:

Ночью: Небольшая и переменная облачность. Местами небольшой снег и метель. Северо-восточный, восточный ветер 5-12, на побережье порывами 15-17 м/с. Температура воздуха -20..-25, на побережье у открытой воды до -15°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность. Местами небольшой снег и метель. Северо-восточный, восточный ветер 5-12, на побережье порывами 15-17 м/с, вечером немного ослабеет. Температура воздуха -13..-18°С.