"Какого черта вы делаете?" Рассуждения об эстонской молодежи

Шарль Бодлер утверждал, что даже самые мелкие детские горести и радости во взрослом возрасте неосознанно становятся основой для художественных произведений. Многие эмоциональные ассоциации возникают именно в детстве и в дальнейшем они мало меняются. Однако в школьные годы можно тоже многое сделать, и роль учителя тут важна, как никогда. Ученик Мадис Перли написал в социальных СМИ, что педагоги – это столпы школы. У них должно быть больше власти и относиться к ним надо с бóльшим пиететом.

Молодец, Мадис! Будем надеяться, что политики и чиновники от образования придут к такому же выводу.

Гаджетомания или гаджетоэпидемия

Один вирус бродит по всему миру и называется он гаджетоманией. Смартфоны завладели нашим сознанием совсем недавно, так что пока не совсем ясно, каково их истинное влияние на нас. Уже сейчас некоторые учёные полагают, что зависимость от смарт-устройств опасна, гаджеты контролируют наше сознание и поведение, ограничивая при этом перспективы на будущее.

Французы это поняли и с нового учебного года разрешили пользоваться гаджетами в основных школах только с разрешения учителей. В Эстонии всё оставили на откуп самим школам. Это означает, что учителей и учебные заведения в который уже раз отправляют на линию фронта.

В наших школах появились первые электронные учебники. Мы пока не знаем, гарантируют ли они более качественные и прочные знания, однако ни одна технология сама по себе не создаёт ни ценностей, ни идеалов. Гаджетомания свойственна в том числе и родителям школьников. Уже который день всё никак не могу поговорить с матушкой, поскольку она «утонула» в смартфоне и всё время говорит, что подожди, потом пообщаемся. Так одна девочка пожаловалась учительнице на свою маму.

Когда родитель будет действовать и вести себя так, что у ребёнка будет повод им гордиться, то только тогда появится надежда на то, что в старости у него будет ребёнок, которым будет гордиться он. Каждая мода на что-то достигает своего апогея, после чего медленно идёт на спад. Однако мы обманываем себя, когда надеемся на то, что мода на гаджеты сама сойдёт на нет. Мы должны признать наличие проблемы и приступить к поиску её решения. Мобильный телефон – он не от лукавого, при его разумном использовании это очень даже эффективный помощник.

Молодёжные банды были и раньше

Говоря об опасности молодёжных группировок, следует признать тот факт, что в любом обществе от двух до пяти процентов его членов имеют преступные наклонности. Приблизительно столько же тех, силы слов которых не всегда хватает. У каждого человека есть невидимые тёмные стороны и то, проявятся ли они, во многом зависит от воспитания, окружающей среды, культурных традиций и ещё многих других вещей.

Когда пятнадцатилетний подросток мечтает узнать о том, что это за чувство – убить человека, то, к сожалению, мы уже опоздали с его воспитанием. Тем не менее, большинству школьников мы всё-таки можем помочь, причём не с помощью приказов, запретов и строгих наказаний, а грамотно направляя их в нужную сторону. Молодёжные банды существовали всегда, но они не должны быть бандами уголовников. В системе по оказанию помощи молодым людям и родителям есть пробелы, которые необходимо ликвидировать.

Учреждениям, которые занимаются заполнением свободного времени подростков, нужно выделить дополнительные ресурсы. Труд работающих в них людей надо ценить по достоинству. Даже в цифровую эпоху действует правило, что поющие и занимающиеся спортом ребята так просто хулиганами не становятся.