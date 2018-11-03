03.11.2018, 20:25

"Какого черта вы делаете?" Рассуждения об эстонской молодежи

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rus.delfi.ee
EST 1
Snelli tiigi juures 16.10.2018
Foto: Andres Putting

Какого черта вы делаете? Так на сообщение о сожжении в Гётеборге всего за одну ночь почти ста автомобилей отреагировал премьер-министр Швеции. Бывшая учительница Маре Россманн пишет в ”Учительской газете” о том, что когда она читает в прессе о популярности наркотиков среди гимназистов, то по аналогии с главой кабинета министров Швеции ей хочется спросить у эстонских школьников, зачем они перекрывают себе своё же будущее?

Ничего мои призывы не изменят, я знаю. В ответ мне можно было бы сказать, что такой старой бабе, как я, уже давно пора склеивать ласты, причём как можно быстрее, потому что и ласты могут скоро закончиться. К своим кумирам молодёжь, быть может, и прислушалась бы, но сильные высказывания популярности не добавляют. К тому же, результаты последних исследований свидетельствуют о том, что для современных молодых людей образцами для подражания являются не взрослые люди, а их сверстники, другие молодые люди.

На Фестивале мнений в Пайде Рейн Таагепера сказал, что раньше мамы и папы несли ответственность за то, чтобы их дети были одеты, обуты и накормлены. Обучением и духовным развитием занималась школа. Теперь же детей воспитывают гаджеты. Школу нельзя обвинять в наличии у детей тех свойств, которые школа изменить не в состоянии. В сферу влияния школы ребёнок попадает тогда, когда большая часть его поведенческих паттернов уже сформировалась. Поздно воздвигать стены, когда фундамент разрушен.

Шарль Бодлер утверждал, что даже самые мелкие детские горести и радости во взрослом возрасте неосознанно становятся основой для художественных произведений. Многие эмоциональные ассоциации возникают именно в детстве и в дальнейшем они мало меняются. Однако в школьные годы можно тоже многое сделать, и роль учителя тут важна, как никогда. Ученик Мадис Перли написал в социальных СМИ, что педагоги – это столпы школы. У них должно быть больше власти и относиться к ним надо с бóльшим пиететом.

Молодец, Мадис! Будем надеяться, что политики и чиновники от образования придут к такому же выводу.

Гаджетомания или гаджетоэпидемия

Один вирус бродит по всему миру и называется он гаджетоманией. Смартфоны завладели нашим сознанием совсем недавно, так что пока не совсем ясно, каково их истинное влияние на нас. Уже сейчас некоторые учёные полагают, что зависимость от смарт-устройств опасна, гаджеты контролируют наше сознание и поведение, ограничивая при этом перспективы на будущее.

Французы это поняли и с нового учебного года разрешили пользоваться гаджетами в основных школах только с разрешения учителей. В Эстонии всё оставили на откуп самим школам. Это означает, что учителей и учебные заведения в который уже раз отправляют на линию фронта.

В наших школах появились первые электронные учебники. Мы пока не знаем, гарантируют ли они более качественные и прочные знания, однако ни одна технология сама по себе не создаёт ни ценностей, ни идеалов. Гаджетомания свойственна в том числе и родителям школьников. Уже который день всё никак не могу поговорить с матушкой, поскольку она «утонула» в смартфоне и всё время говорит, что подожди, потом пообщаемся. Так одна девочка пожаловалась учительнице на свою маму.

Когда родитель будет действовать и вести себя так, что у ребёнка будет повод им гордиться, то только тогда появится надежда на то, что в старости у него будет ребёнок, которым будет гордиться он. Каждая мода на что-то достигает своего апогея, после чего медленно идёт на спад. Однако мы обманываем себя, когда надеемся на то, что мода на гаджеты сама сойдёт на нет. Мы должны признать наличие проблемы и приступить к поиску её решения. Мобильный телефон – он не от лукавого, при его разумном использовании это очень даже эффективный помощник.

Молодёжные банды были и раньше

Говоря об опасности молодёжных группировок, следует признать тот факт, что в любом обществе от двух до пяти процентов его членов имеют преступные наклонности. Приблизительно столько же тех, силы слов которых не всегда хватает. У каждого человека есть невидимые тёмные стороны и то, проявятся ли они, во многом зависит от воспитания, окружающей среды, культурных традиций и ещё многих других вещей.

ТОП

Когда пятнадцатилетний подросток мечтает узнать о том, что это за чувство – убить человека, то, к сожалению, мы уже опоздали с его воспитанием. Тем не менее, большинству школьников мы всё-таки можем помочь, причём не с помощью приказов, запретов и строгих наказаний, а грамотно направляя их в нужную сторону. Молодёжные банды существовали всегда, но они не должны быть бандами уголовников. В системе по оказанию помощи молодым людям и родителям есть пробелы, которые необходимо ликвидировать.

Учреждениям, которые занимаются заполнением свободного времени подростков, нужно выделить дополнительные ресурсы. Труд работающих в них людей надо ценить по достоинству. Даже в цифровую эпоху действует правило, что поющие и занимающиеся спортом ребята так просто хулиганами не становятся.

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