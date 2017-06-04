Какими смартфонами будут пользоваться чиновники во время председательства в ЕС?

Некоторое время назад Государственная канцелярия приступила к закупке смартфонов для своих сотрудников на время председательства Эстонии в Совете ЕС.
Выбор пал на Huawei P9 Lite, которые после окончания председательства нужно будет вернуть продавцу, пишет geenius.ee.
Государственный тендер выиграла Telia, которая за 52 297 евро и 95 центов сдаст канцелярии в аренду 20 смартфонов и 5 планшетов. Кроме того, было приобретено 80 устройств ”hands-free”, 80 держателей для телефона, 150 телефонных корпусов и 100 внешних аккумуляторов.
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