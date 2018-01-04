Каким образом можно избавиться от рождественской елки и как не нарушить правила

Праздники прошли, и елки превратились из украшения в мусор. Несмотря на то, что их можно бесплатно сдать в пункте сбора, не все хотят или могут их туда отвезти. Вице-мэр Таллинна Зюлейха Измайлова (Партия "Зеленые Эстонии") прокомментировала Delfi, какие у жителей столицы есть альтернативы. И что же делать, если вы увидите валяющуюся на улице ель?

Во всех районах Таллинна пройдут акции по сбору рождественских елей. К местам их сбора нельзя приносить наряженные ели или прочий мусор. Как уже упоминалось ранее, пункты сбора елок открыты во всех районах Таллинна — подробнее читайте здесь.

Как отмечает Зюлейха Измайлова, рождественские ели также можно сдать на столичных станциях обработки отходов. Желательное порубить дерево на части и упаковать их. Таким образом их можно бесплатно сдать на станциях обработки отходов Пярнамяэ, Рахумяэ, Пяэскюла и Суур-Сыямяэ.

В зонах с организованной транспортировкой отходов можно заказать транспортировку елки как отходов большого объема от обслуживающей фирмы. В зонах свободного рынка можно обратиться к любой фирме, имеющей разрешение на обращение с отходами.

В Хааберсти, Кристийне, Пыхья-Таллинне, Кесклинне (за исключением Старого города), Ласнамяэ и Нымме транспортировку можно заказать у Таллиннского центра обработки отходов — по адресу info@prugi.ee, дополнительная информация по номеру 616 4000.

”Опыт последних лет показал, что несмотря на возможность бесплатно избавиться от ели, многие жители выбирают более легкий путь и выкидывают ель куда придется”, — отмечает Измайлова.

В случае, если вы заметите, что где-то в неположенном месте лежит выброшенная ель, нужно сообщить об этом в районную управу.

Рождественские ели нельзя выкидывать в мусорные контейнеры ни в целом виде, ни в порубленном. О том, чтобы оставить ель для сбора у мусорного контейнера, нужно договориться с квартирным товариществом и фирмой по транспортировке отходов. При необходимости квартирное товарищество может заказать у фирмы временный контейнер для елок большего размера.