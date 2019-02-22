Каким документам в пределах Европейского союза больше не требуется апостиль

Эстонские официальные учреждения принимают обозначенные в регламенте документы на эстонском, русском и английском языках — если документы составлены на этих языках, требовать их перевода нельзя. Если документ составлен на другом языке, по-прежнему можно требовать его перевода, если к документу не приложена стандартная многоязычная форма.

Применение регламента все же не исключает апостилирования документов, подтверждающих обозначенные в регламенте обстоятельства, в том числе в пределах Европейского союза, поскольку, если человек желает апостилировать документ, у него есть право обратиться за этим к нотариусу.

Помимо обозначенных в регламенте документов от апостилирования так или иначе освобождены публичные документы, направленные в страны, присоединившиеся к различным договорам и конвенциям о правовой помощи. Такими странами, например, являются т.н. ”страны договора о правовой помощи” (Латвия, Литва, Россия, Украина и Польша), а также страны, применяющие Конвенцию, отменяющую требование легализации официальных документов стран-членов Европейского союза (Франция, Бельгия, Дания, Ирландия и Италия).

От апостилирования также освобождаются выписки из актов гражданского состояния в странах, присоединившихся к Конвенции по выдаче многоязычных выписок актов гражданского состояния. К этой конвенции помимо стран-членов Европейского союза присоединились также Босния, Македония, Молдова, Черногория, Сербия, Швейцария и Турция.