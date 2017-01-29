Какие перемены крайне необходимы в школах Эстонии?

В рубрике ”Вопрос-ответ” издания для учителей руководитель 1-й Кивиылиской школы Хейди Уусталу пишет о демократической школе как идеальной модели учебного заведения.

Ученики и учителя в ней не очень-то и отличаются, поскольку договариваются обо всем сообща и ответственность за реализацию намеченных планов несут обоюдную, пишет "Учительская газета". Ребенку позволяют развиваться в своем темпе и учить только то, что его действительно интересует. По утверждению директора, больше всего таких школ находится в США, во всем же мире их чуть более ста. В Эстонии идею демократической школы продвигают Катрин Сааге и Хелин Хага из объединения PUNT, а также представители образовательной программы ”Предприимчивая школа”.

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В подотчетном Хейди Уусталу учебном учреждении демократические веяния отразились, прежде всего, в стирании границ между преподаваемыми дисциплинами. К примеру, в седьмом классе в единое целое слились биология и эстонский язык, в девятом обществоведение, история, биология и география, а в десятом — эстонский язык как родной, эстонский как неродной и основы исследовательской работы.

”Когда учителя сотрудничают, учебные предметы начинают интегрироваться друг в друга словно сами по себе”, — утверждает Уусталу.

По мнению одного из руководителей Союза родителей Эстонии Энна Кирсмана, необходимо не только демонтировать нынешнюю школьную систему, чудом сохранившуюся еще с совхозно-колхозных времен, но и учебную программу родом из времен сталинских. Кирсман уверен, что использование в настоящее время единичных новых методик не увенчается качественным рывком в будущем, поскольку при нынешнем огромном объеме предметов учащиеся вынуждены ”мчаться галопом по Европам” вместо углубленного изучения нескольких по-настоящему нужных дисциплин.

Выходом из тупика, полагает Кирсман, может стать революция в сфере образования вместо исчерпавшей себя эволюции — государственные гимназии могли бы предоставить ученикам максимальный выбор уровней изучения предмета, вплоть до вузовского. Сейчас же учащиеся тратят массу времени на зубрежку нелюбимых предметов, к которым у них нет предрасположенности, а значит, и интереса.

”Подобной трате времени надо положить конец, поскольку молодой человек будет работать именно в той сфере, которая ему по душе и в которой он силен, — пишет Энн Кирсман. — Сейчас же это невозможно, поскольку ученик скользит через всю основную школу как трамвай по проложенным рельсам”.

Преподавательница эстонского языка, литературы и уроков драмы Пылваской школы Майа Пунак считает основной проблемы школ Эстонии зажатость учеников — отсутствие у них эмоций, спонтанности, самовыражения и импровизации, а также неумение выступать публично.

В качестве положительного примера она приводит своих некогда ”безнадежных” учеников, которые при помощи уроков драмы сумели избавиться от зажима и поразить директора школы раскованностью на сцене. Также Майа Пунак советует обратить внимание на форумные театры и театры процесса, в которых задействованы сами учащиеся. Ребята могут в любой момент остановить действие и ”переиграть” сцену, с которой, по их мнению, все пошло не так.