Какие мероприятия пройдут 9 мая на Военном кладбище в Таллинне

"Комитет 9 мая" при ветеранских организациях сообщил о том, что в Таллинне на Военном кладбище 9 мая 2017 с 9 до 23:00 пройдет праздничное мероприятие.

В память о павших у памятника Бронзовому болдату в 10:00 заступит Почетный караул в форме военных лет. Кроме традиционного караула в форме красноармейцев, у памятника будет выставлен караул, посвященный морякам-балтийцам, сообщил "Комитет 9 мая".

С 10:30 до 11:00 на кладбище прибудут делегации посольства России, Белоруссии и других диппредставительств. Делегацию Посольства РФ в Эстонии возглавит посол Александр Петров. Ориентировочно к 11 часам на Военное кладбище начнут прибывать делегации ветеранских организаций, в первых рядах которых пройдут фронтовики. Совместная делегация Таллиннского общества участников Второй Мировой войны Союза ветеранских организаций Эстонии во главе с Н.И.Павловой и Н.А.Бышоком. Клуб Ветеранов Флота прибудет во главе с руководителем А.Ю.Карауловым и контр-адмиралом И.И.Меркуловым.

У главного входа на Военное кладбище будет разбита палатка, из которой весь день будут звучать песни и стихи военных лет. Там же, в специальной палатке, неподалеку от первого входа, весь день будет проходить прием работ на конкурс детского рисунка ”Никто не забыт! Ничто не забыто!”, в котором могут принять участие дети в возрасте от 5 до 14 лет. На конкурс принимаются работы в любой живописной технике, связанные с событиями Великой Отечественной войны, с тематикой празднования 9 мая в каждой семье. На обратной стороне работы необходимо указать свои данные: имя и фамилию автора, возраст, класс и номер телефона.

"На протяжении всего дня на Военном кладбище будет проходить акция "Бессмертный полк". Каждый сможет принести фото своих родных, ушедших на войну и прикрепить их на стенд "Бессмертного полка". И по сложившейся традиции, в этот день люди разных возрастов, вспоминая стихи Константина Симонова "Жди меня, и я вернусь, всем смертям назло", будут нести красные гвоздики к фотографиям этого особенного мемориала, который есть только в Таллинне", — отметили организаторы из "Комитета 9 мая".

На стендах "Бессмертного полка" можно будет увидеть фото в цвете легендарных героев-авиаторов, летчиц из "Ночных ведьм". Рядом будут находиться тематические фотоплакаты "Встречи с союзниками". Отдельный стенд будет посвящен героям Таллиннского прорыва — самой крупной в мировой истории морской трагедии, произошедшей у мыса Юминда при прорыве кораблей Балтийского Флота из Таллинна в Кронштадт в августе 1941 года. По разным оценкам, погибло от 15 до 20 тысяч человек, военных и гражданских лиц, потери в кораблях составили более 60 военных кораблей и гражданских судов.

Перед часовней Военного кладбища духовенство Эстонской Православной Церкви Московского патриархата во главе с митрополитом Таллинским всея Эстонии Корнилием проведет богослужение — панихиду за всех страдальчески погибших в войне.

Ориентировочно в 18:30 неподалеку от входа на Воинское кладбище прибудет колонна ”Бессмертного полка”. В завершении акции участники совместно исполнят песню военных лет.

Организатором мероприятия на Военном кладбище выступило объединение "Потомки участников ВОВ".