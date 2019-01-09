09.01.2019, 07:20

Как выбраться из проруби в полном военном снаряжении и с лыжами на ногах. Американцы и эстонцы учатся воевать зимой

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rus.delfi.ee
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Logistikapataljoni sõdurid lõpetasid nooremallohvitseride kursuse
Foto on illustreerivFoto: Martin Hiir, Kaitseväe peastaabi teavitusosakond

Американские и эстонские военные на этой неделе практикуются в ведении боевых действий в условиях снежной зимы на севере Финляндии в Соданкюля, пишет yle.fi.

Базовый курс по военным действиям в зимнее время стартовал в понедельник и продлится до конца следующей недели.

Американские военные участвовали в учениях в Соданкюля и раньше, но эстонцы проходят подобную подготовку впервые. В этот раз в учениях принимают участие около десятка американских и четыре эстонских солдата.

- Американцы посещают эти курсы с 2014 года. Эстонцы попросили разрешения принять участие, и на курсах нашлось место для них, — поясняет глава учений капитан Егерской бригады Микаэль Айкио.

На курсах солдат обучают, к примеру, тому, как выбраться из проруби в полном военном снаряжении и с лыжами на ногах. Кроме того, участники курсов тренируют различные техники передвижения на лыжах.

Наряду с иностранцами, на курсах проходят практику сотрудники оборонительных сил и Погранохраны Финляндии, а также финские резервисты.

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