26.09.2017, 20:30

Как выбирается совет Больничной кассы, Или ”три мудреца”, которые задают тон


Танель Саарманн
Танель Саарманн
EST
Как выбирается совет Больничной кассы, Или ”три мудреца”, которые задают тон
Ilmar Saabas

Вчера представление кандидатов на пост руководителя Больничной кассы было отложено по причине недочетов в документации. При более близком рассмотрении вопроса выясняется, что определяющую роль в выборе главы одного из самых важных ведомств государства играют т. н. ”три мудреца”.

Только им известны имена кандидатов, остальные члены совета до последнего остаются в неведении, пишет Ärileht.

По словам члена Партии реформ Марис Лаури, которая является членом совета Больничной кассы, она не знает о кандидатах ничего, поскольку таковы правила выбора руководителя и в конкурсную комиссию входят только три человека: министр здоровья и труда и председатель совета Евгений Осиновский, руководитель Центрального союза работодателей Эстонии Тоомас Тамсар и председатель Центрального союза профсоюзов Эстонии Пеэп Петерсон. Они проводят предварительный отсев, после чего представляют двух-трех кандидатов на суд совета.

ТОП

”Согласно процедуре, эти трое человек занимаются кандидатами. Затем они представляют их совету. Там мы знакомимся с ними и слушаем, после чего представляем свое видение конкурсной комиссии, которая в свою очередь выбирает одного кандидата и вновь представляет его совету. Если совет одобрит, то руководитель считается избранным”, — описывает Лаури.

Вчера до заслушивания кандидатов дело из-за недочетов в документации так и не дошло. Совет соберется вновь на следующей неделе.

По мнению Лаури, открытый конкурс не всегда должен быть открытым: ”По своему прошлому опыту в различных советах я знаю, что в общественном конкурсе принимают участие очень разные люди. В том числе люди с сомнительным ценностями. Обнародование не так уж необходимо. Многие не стали бы вообще выдвигаться там, где есть общественный интерес. Часто они где-то работают, и, если станет известно, что они ищут другое место, это может негативно на них сказаться”.

По данным издания, одна из причин переноса рассмотрения может крыться в появлении в последний момент на горизонте очень хорошего кандидата, который не успел корректно оформить документы.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии