Как выбирается совет Больничной кассы, Или ”три мудреца”, которые задают тон

Вчера представление кандидатов на пост руководителя Больничной кассы было отложено по причине недочетов в документации. При более близком рассмотрении вопроса выясняется, что определяющую роль в выборе главы одного из самых важных ведомств государства играют т. н. ”три мудреца”.

Только им известны имена кандидатов, остальные члены совета до последнего остаются в неведении, пишет Ärileht.

По словам члена Партии реформ Марис Лаури, которая является членом совета Больничной кассы, она не знает о кандидатах ничего, поскольку таковы правила выбора руководителя и в конкурсную комиссию входят только три человека: министр здоровья и труда и председатель совета Евгений Осиновский, руководитель Центрального союза работодателей Эстонии Тоомас Тамсар и председатель Центрального союза профсоюзов Эстонии Пеэп Петерсон. Они проводят предварительный отсев, после чего представляют двух-трех кандидатов на суд совета.

”Согласно процедуре, эти трое человек занимаются кандидатами. Затем они представляют их совету. Там мы знакомимся с ними и слушаем, после чего представляем свое видение конкурсной комиссии, которая в свою очередь выбирает одного кандидата и вновь представляет его совету. Если совет одобрит, то руководитель считается избранным”, — описывает Лаури.

Вчера до заслушивания кандидатов дело из-за недочетов в документации так и не дошло. Совет соберется вновь на следующей неделе.

По мнению Лаури, открытый конкурс не всегда должен быть открытым: ”По своему прошлому опыту в различных советах я знаю, что в общественном конкурсе принимают участие очень разные люди. В том числе люди с сомнительным ценностями. Обнародование не так уж необходимо. Многие не стали бы вообще выдвигаться там, где есть общественный интерес. Часто они где-то работают, и, если станет известно, что они ищут другое место, это может негативно на них сказаться”.

По данным издания, одна из причин переноса рассмотрения может крыться в появлении в последний момент на горизонте очень хорошего кандидата, который не успел корректно оформить документы.