Как воспитание детей сказывается на пенсии – пять возможностей

Число детей в семье влияет и на будущую пенсию, поскольку в определенных случаях государство платит за воспитывающего детей родителя социальный налог. Также, за маленького ребенка делаются дополнительные выплаты во вторую ступень накопительной пенсии и с этого года каждый ребенок дает дополнительную прибавку к пенсии, пишет руководитель пенсионной политики министерства социальных дел Агне Неттан-Сепп.

1. В определенных случаях государство платит за родителя социальный налог во время воспитания детей. Социальный налог вносит вклад в пенсионную систему и систему медицинского страхования.

Во-первых, государство платит социальный налог за родителя или попечителя, воспитывающего ребенка в возрасте до трех лет с месячной ставки по социальному налогу, составляющей в 2018 году 470 евро. С той же ставки государство платит социальный налог за неработающего родителя, воспитывающего троих или больше детей в возрасте до 19 лет, из которых по меньшей мере одному меньше 8 лет. Также государство платит социальный налог за родителя, воспитывающего семерых или больше детей в возрасте до 19 лет. При этом важно, что как дети, так и воспитывающие их лица находятся в Эстонии, т.е. являются резидентами.

2. Государство делает дополнительные взносы во вторую ступень обязательной накопительной пенсии за воспитание ребенка в возрасте до трех лет.

Родитель, попечитель и опекун ребенка, родившегося после 1 января 2013 г., имеет право на получение дополнительных выплат из государственного бюджета, размер которых составляет 4% от среднего по Эстонии месячного дохода, облагаемого социальным налогом (Департамент социального страхования рассчитывает к 1 мая на основе данных о социальном налоге за прошлый год).

Если родитель родился до 01.01.1983 и не присоединился ко второй ступени (это не обязательно для родившихся до 1983 г.), то он получает прибавку к пенсии в объеме трех лет стажа за каждого ребенка, родившегося после 01.01.2013, а также кого получатель прибавки к пенсии воспитывал по меньшей мере на протяжении восьми лет.

3. Родитель может раньше выйти на льготную пенсию по старости, если воспитывал троих или больше детей с недугом.

Например, родитель может выйти на пенсию по старости на пять лет раньше, если он воспитывал на протяжении как минимум восьми лет ребенка в возрасте до 18 лет со средним, тяжелым или глубоким недугом, или же если родитель воспитывал на протяжении как минимум восьми лет пятерых или больше детей. На пенсию по старости можно выйти на три года раньше, если человек по меньшей мере на протяжении восьми лет воспитывал четверых детей и на год раньше, если на протяжении того же периода воспитывал троих детей.

Если у нескольких людей есть право на льготную пенсию по старости в отношении одних и тех же детей, то они договариваются между собой, кто воспользуется этим правом. Соглашение необходимо оформить письменно.

4. Один родитель (или воспитывавший ребенка человек) получает надбавку к пенсии за воспитание ребенка в объеме стажа за два года, если ребенок родился в промежутке с 31 декабря 1980 г. по 31 декабря 2012 г., его воспитывали по меньшей мере на протяжении восьми лет и за него не были засчитаны два года пенсионного стажа. Надбавка к пенсии за воспитание детей выплачивается лишь одному воспитывавшему ребенка человеку, в чей пенсионный стаж не засчитан стаж по два года за каждого ребенка.

Надбавку к пенсии за воспитание детей можно получить к следующим пенсиям: к пенсии по старости (в т.ч. к преждевременной пенсии по старости и отложенной пенсии по старости); к пенсии по старости на льготных основаниях; к пенсии по потери кормильца, если размер пенсии рассчитан на основе пенсионного стажа кормильца, а также если получатель пенсии отвечает условиям получения надбавки к пенсии.

Например, у пары три ребенка. Первый ребенок родился в 1979 г., второй в 1984 г. и третий в 1992 г. Если один из воспитывавших детей уйдет на пенсию, то к его пенсионному стажу будут прибавлены два года за воспитание первого и второго ребенка. За воспитание третьего ребенка он получит надбавку к пенсии.

5. Начиная с 2018 г. выплачивается дополнительная надбавка к пенсии в размере одного года стажа (что составляет 5,767 евро) за каждого ребенка, которого воспитывали по меньшей мере на протяжении восьми лет.

Для получения дополнительной надбавки к пенсии не нужно подавать ходатайство. Тем, кому пенсия назначена до 01.01.2018 и кто получает пенсионный стаж или надбавку к пенсии за воспитание детей, дополнительная надбавка будет рассчитана автоматически. Выплаты надбавки обойдутся в 30 миллионов евро в год и ее получит порядка 230 000 человек.

Например, если человеку назначена пенсия по старости, он воспитывал троих детей и получает по два года пенсионного стажа за каждого ребенка, то к его надбавка к его пенсии за воспитание троих детей составит 17,30 евро (3 x 5,767).