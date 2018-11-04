04.11.2018, 14:20

Как в Финляндии и Швеции: Medicum готов открыть в Ласнамяэ новое отделение экстренной медицины

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rus.delfi.ee
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Foto: Andres Putting

Medicum готов открыть в Центре здоровья Ласнамяэ дополнительное приемное отделение экстренной медицины первичного уровня, чтобы оказывать скорую помощь в решении проблем со здоровьем таллиннцев и взять на себя часть нагрузки коллег из отделений экстренной медицины Ида-таллиннской центральной больницы и Северо-эстонской региональной больницы. Medicum готов начать соответствующие переговоры как с Больничной кассой Эстонии и городом Таллинном, так и с таллиннскими больницами.

”Учитывая перегрузку отделений экстренной медицины в Таллинне, мы сделали анализ и сообщаем о своей готовности открыть в Lasnamäe Medicum дополнительное приемное отделение экстренной медицины первичного уровня. Большинство пациентов, обращающихся в отделения экстренной медицины, могли бы получить помощь в решении проблем со здоровьем на приеме семейного врача или семейной сестры, но несмотря на это они по разным причинам ищут помощь в отделениях экстренной медицины. Мы в Medicum всесторонне проанализировали готовность как в плане персонала и помещений, так и в технологическом плане, чтобы открыть дополнительное приемное отделение экстренной медицины первичного уровня. Новое приемное отделение могло бы работать с 8 до 22 часов, то есть в самое пиковое время обращений в отделения экстренной медицины. Мы начинаем вести переговоры по части финансирования этой инициативы”, — сказал член совета Medicum доктор Яанус Воол.

”К нам могли бы обращаться больные, которые недостаточно быстро могут попасть со своим острым заболеванием к семейному врачу, либо у семейных врачей которых отсутствуют оперативные возможности для исследований, а также те, чья проблема со здоровьем обострилась, пока он стоял в очереди на прием к врачу-специалисту. Мы убеждены в своей способности оказывать качественную, оперативную и ориентированную на пациента помощь, а в сотрудничестве с другими таллиннскими отделениями экстренной медицины мы смогли бы уменьшить перегруженность наших коллег”, — добавил член совета Medicum доктор Яанус Воол.

По словам доктора Воола, решение проблемы с перегруженностью отделений экстренной медицины должна предоставить эстонская система здравоохранения. По его словам, именно центры здоровья оказывают, например, в Финляндии и Швеции экстренную помощь первичного уровня, а в большие больницы попадают только те пациенты, в случае с которыми экстренная медицина более высокого этапа оправдана.

Опубликованный на этой неделе Госконтролем аудит показал, что 57 процентам от числа обращающихся в отделения экстренной медицины нужен семейный врач или врач-специалист, а их состояние не является критическим и не требует оперативного лечения.
Medicum является крупнейшим в Эстонии концерном здравоохранения, оказывающим общую и специализированную внебольничную врачебную помощь, который действует с 1986 года. В Таллинне центры семейных врачей Medicum действуют в Ласнамяэ и в центре города, также они есть в Хайба, Падизе, Харью-Ристи, Рийзипере и Турба.

В концерн Medicum входят AS Medicum Tervishoiuteenused, AS Medicum Perearstikeskus, Medicum Dental и OÜ Koduõde. В концерне работает в общей сложности примерно 470 человек, из которых более 300 являются работниками здравоохранения.

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04.11.2018
Medicum готов открыть в Центре здоровья Ласнамяэ дополнительное приемное отделение экстренной медицины первичного уровня, чтобы оказывать скорую помощь в решении проблем со здоровьем таллиннцев и взять на себя часть нагрузки коллег из отделений экстренной медицины Ида-таллиннской центральной больницы и Северо-эстонской региональной больницы. Medicum готов начать соответствующие переговоры как с Больничной кассой Эстонии и городом Таллинном, так и с таллиннскими больницами.
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