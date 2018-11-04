Как в Финляндии и Швеции: Medicum готов открыть в Ласнамяэ новое отделение экстренной медицины

”К нам могли бы обращаться больные, которые недостаточно быстро могут попасть со своим острым заболеванием к семейному врачу, либо у семейных врачей которых отсутствуют оперативные возможности для исследований, а также те, чья проблема со здоровьем обострилась, пока он стоял в очереди на прием к врачу-специалисту. Мы убеждены в своей способности оказывать качественную, оперативную и ориентированную на пациента помощь, а в сотрудничестве с другими таллиннскими отделениями экстренной медицины мы смогли бы уменьшить перегруженность наших коллег”, — добавил член совета Medicum доктор Яанус Воол.

По словам доктора Воола, решение проблемы с перегруженностью отделений экстренной медицины должна предоставить эстонская система здравоохранения. По его словам, именно центры здоровья оказывают, например, в Финляндии и Швеции экстренную помощь первичного уровня, а в большие больницы попадают только те пациенты, в случае с которыми экстренная медицина более высокого этапа оправдана.

Опубликованный на этой неделе Госконтролем аудит показал, что 57 процентам от числа обращающихся в отделения экстренной медицины нужен семейный врач или врач-специалист, а их состояние не является критическим и не требует оперативного лечения.

Medicum является крупнейшим в Эстонии концерном здравоохранения, оказывающим общую и специализированную внебольничную врачебную помощь, который действует с 1986 года. В Таллинне центры семейных врачей Medicum действуют в Ласнамяэ и в центре города, также они есть в Хайба, Падизе, Харью-Ристи, Рийзипере и Турба.

В концерн Medicum входят AS Medicum Tervishoiuteenused, AS Medicum Perearstikeskus, OÜ Medicum Dental и OÜ Koduõde. В концерне работает в общей сложности примерно 470 человек, из которых более 300 являются работниками здравоохранения.