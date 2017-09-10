Как в Эстонии относятся к созданию единой эстоноязычной системы образования?

Летом этого года Министерство культуры Эстонии, Балтийский институт исследований и Центр политических исследований Praxis представили результаты мониторинга интегрированности эстонского общества. Редактор ”Учительской газеты” Райво Юурак сделал подборку важнейших выводов исследования, касающихся национальных отношений и идентичности жителей страны, их ценностей и предпочтений в сфере образования.

77% всех жителей Эстонии поддерживают частичный переход на эстонский язык обучения начиная с детского сада и начальных классов школы. В 2015 году таковых было 69%.

75% жителей страны из числа неэстонцев убеждены, что обучение на эстонском языке должно начинаться с детского сада.

67% всех жителей нашей страны выступают за то, чтобы в одной группе или одном классе вместе учились дети, у которых разные родные языки.

81% эстонцев поддерживает создание смешанных эстоно-русских детских групп и классов, при условии, если они по меньшей мере наполовину состоят из эстонских детей.

5% эстонцев категорически против создания смешанных эстоно-русских детских групп и классов. В 2015 году соответствующий показатель составлял 10%.

В Эстонии 4% ее жителей других национальностей выступают против смешения с эстонцами в детсадах и школах. Два года назад таковых было в три раза больше — 12%.

29% представителей других национальностей выше всего ценят эстоноязычные детские сады, в которых работает помощник учителя, владеющий языком(-ами) детей другой(-их) национальности(-ей).

26% представителей других национальностей выше всего ценят детские сады с языковым погружением.

13% эстонцев заинтересованы в иноязычном погружении для своих детей.

78% неэстонцев верят в то, что изучение предметов на эстонском языке повысит конкурентоспособность выпускников русских школ на рынке труда. В 2011 году таковых было 53%.

78% неэстонцев верят, что реформа русских гимназий (внедрение системы 60:40) имела положительные последствия. В 2011 году с этим согласились 58% респондентов.

В мониторинге 2017 года по методу простой случайной выборки приняло участие 1410 постоянных жителей ЭР возрастом старше 15 лет. 67,8% оказались эстонцами, 26,8% русскими и оставшиеся 5,4% — представителями других национальностей. Мониторинг провели аналитики Балтийского института исследований и Центра политических исследований Praxis с привлечением экспертов из Таллиннского и Тартуского университета.