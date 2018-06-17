17.06.2018, 17:27

Как удержать молодых учителей в школах? Дело не только в зарплатах

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rus.delfi.ee
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Fee Tamm ja Meremäe kool
Fee Tamm ja Meremäe koolFoto: Anni Õnneleid

Выпускница программы „Noored kooli” (”Молодёжь в школу”) Сандра Фомочкин пишет в ”Учительской газете” о том, как она десять лет назад стала учительницей и после этого уже не смогла покинуть систему образования. Противостоять заманчивым предложениям из других сфер деятельности ей, по её же высокопарным словам, помогает сердце.

Сандра предполагает, что не прими она в бытность свою участие в программе ”Молодёжь в школу”, то стала бы юристом. Прошлой весной она защитила в Тартуском университете магистерскую работу, в которой изучала карьерные предпочтения выпускников этой же программы.

Статистический анализ карьерных предпочтений первых шести выпусков свидетельствует о том, что благодаря программе специалисты из других областей задерживаются в школах дольше, чем на два года. По прошествии пяти лет после окончания программы ”Молодёжь в школу” приблизительно две трети её участников по-прежнему трудятся в сфере образования.

Например, на третий год после окончания программы чуть более четверти всех её выпускников работают учителями, почти десятая часть стала завучами или директорами и около пятой части стали чиновниками, вузовскими преподавателями, ИТ-специалистами и пр. Почти 20% выпускников ушли в декрет и чуть менее 25% ушли работать в другие сферы деятельности.

В то же время выяснилось, что чем больше времени проходит после участия в программе, тем меньше её выпускников остаются в сфере образования: сразу после завершения программы таковых более половины, а по прошествии пяти лет таковых около четверти, причём довольно большое количество учителей решило поменять школу. Лишь шестая часть учителей проработала в одной и той же школе минимум шесть лет.

В ходе написания научной работы Сандра Фомочкин пришла к выводу, что при выборе своей дальнейшей карьеры выпускники программы ”Молодёжь в школу” не ориентировались на размер заработной платы. Определяющим фактором не были также ни размеры классных помещений, ни наличие в классах проблемных детей.

Максимальное же ”фи” вызывала непомерно высокая нагрузка, причём для одних учителей непосильным было давать 27 уроков в неделю, а для других даже менее двадцати.

ТОП

Ещё одним определяющим фактором для педагогов являлось наличие правильной атмосферы в школах. Другими словами, для учителей важно то, как они себя в школе чувствуют.
Педагоги ценят также продуманную систему поддержки для начинающих учителей — наличие туторов и менторов, обратной связи и помощи со стороны университетского дидактика.

Если же жизнь в школе становилась рутинной, то выпускники программы её покидали ради поиска разнообразия и новых вызовов на стороне.

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