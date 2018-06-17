Как удержать молодых учителей в школах? Дело не только в зарплатах

Выпускница программы „Noored kooli” (”Молодёжь в школу”) Сандра Фомочкин пишет в ”Учительской газете” о том, как она десять лет назад стала учительницей и после этого уже не смогла покинуть систему образования. Противостоять заманчивым предложениям из других сфер деятельности ей, по её же высокопарным словам, помогает сердце.

Сандра предполагает, что не прими она в бытность свою участие в программе ”Молодёжь в школу”, то стала бы юристом. Прошлой весной она защитила в Тартуском университете магистерскую работу, в которой изучала карьерные предпочтения выпускников этой же программы.

Статистический анализ карьерных предпочтений первых шести выпусков свидетельствует о том, что благодаря программе специалисты из других областей задерживаются в школах дольше, чем на два года. По прошествии пяти лет после окончания программы ”Молодёжь в школу” приблизительно две трети её участников по-прежнему трудятся в сфере образования.

Например, на третий год после окончания программы чуть более четверти всех её выпускников работают учителями, почти десятая часть стала завучами или директорами и около пятой части стали чиновниками, вузовскими преподавателями, ИТ-специалистами и пр. Почти 20% выпускников ушли в декрет и чуть менее 25% ушли работать в другие сферы деятельности.