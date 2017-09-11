Как Таллиннский марафон привел к хаосу и почему нельзя провести его в другом месте

По словам главного организатора Таллиннского марафона SEB Мати Лиллиаллика, причиной дорожного хаоса стали выдвинутые в последний момент требования по безопасности, которые не оставили возможности для реогранизации движения и привели к неразберихе.

”Как организаторы, так и регулировщики движения получили хороший урок. Приносим извинения всем, кому мы причинили неудобства”, — сказал Лиллиаллик.

Ранее жители Пыхья-Таллинна высказали свое возмущение недостаточным количеством соответствующей информации, например, отсутствием оповещений на остановках общественного транспорта, в связи с чем множеству людей пришлось долго стоять на остановке, не зная, что трамваи не ходят.

Стоит отметить, что на сайте марафона информация о закрытии дорог присутствовала, но ничего не говорилось о том, каким образом можно будет выехать из района. Так, одной 88-летней бабушке с больными ногами пришлось идти пешком от Каламая до Площади Свободы, чтобы добраться до автовокзала.

По словам Лиллиаллика, информацию о дорожном движении во время марафона распространяли через прессу, почту, официальные сайты города и мероприятия. ”Безусловно, это можно сделать еще основательнее и лучше”, — признал он.

"На лесных тропах и парках проведение мероприятий подобных масштабах невозможно, — прокомментировал он предложения о проведении марафона в местах с менее плотным движением. — Городские марафоны проводятся во многих городах мира и являются большим магнитом для туристов. Таллинн — не исключение”.

С ним согласился и старейшина района Раймонд Кальюлайд, но отметил, что необходимо проверить, приложили ли организаторы и город максимальное количество усилий для должного оповещения горожан и реорганизации движения. ”Разумные люди понимают, что во время марафона неразумно покидать район на машине. Спорт, здоровье и движение намного важнее, чем слаженное автомобильное движение”, — сказал он.