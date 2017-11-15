15.11.2017, 15:48

Как талантливый мальчик стал главарем шайки, наводившей ужас на целый город

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Кристи Вайнкюла
Кристи Вайнкюла
EST
Как талантливый мальчик стал главарем шайки, наводившей ужас на целый город
LUKUD PÄTTIDE VASTU: Suvel lõhkus poistekamp linna peakaitsme ja pimendas pool linna. OÜ Keila varahooldus pani elektrikapid kolme luku taha.Foto: Ilmar Saabas

Пятеро распоясавшихся подростков из Кейла решением суда были направлены в Тапаскую спецшколу, но мать зачинщика банды оспорила решение суда и ребенок остался в Кейла, пишет Eesti Ekspress.

5 октября этого года в Кейлаской школе загорается металлический шкаф. Выясняется, что его владелец построил в нем вентилятор для сушки одежды, для чего протянул провода от электрощита. Это приводит к замыканию в системе замков и необходимости их замены во всех 32 шкафах.

Находчивым изобретателем оказывается 15-летний Яан, по совместительству — предводитель терроризирующей весь Кейла шайки подростков.

Одним январским днем в класс входят полиция и заключает тогда еще 14-летнего Яана в наручники. Неужели из-за того, что намедни он налил в автомат с питьевой водой мыло? Нет. Из-за того, что 30 октября прошлого года около 6 часов утра вместе с двумя друзьями пытался угнать автомобиль.

Банда состоит из 12-14-летних мальчишек, и Яан является их предводителем. В августе прошлого года они рушат на железнодорожном переезде три шлагбаума. 25 октября ночью ломают фасадные плиты одного из многоквартирных домов. В ноябре вламываются на территорию идущего под снос школьного здания, устраивают дебош, включают электричество и наносят ущерб в размере 1000 евро.

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Яан живет вместе с пожилым дедушкой и дядей. Подросток делает что хочет, и никто его не контролирует. Его мать проживает с бойфрендом и общается с сыном преимущественно по телефону. Отец в воспитании мальчика не участвует.

Рано утром 22 февраля 14-летний Яан попадается с алкогольным опьянением. В апреле бесчинствует в магазине Grossi, опустошив дезодорант и нанеся урон в размере 2,98 евро. Его судьба вновь на рассмотрении в комиссии по делам несовершеннолетних.

В мае он приносит в школу электрошокер. К этому времени банда уже держит в страхе весь Кейла. В полицию обращаются лишь самые смелые пострадавшие.

В августе подростки ломают электрощиты, оставив без света певческое поле, центральную площадь и часть улиц. Вламываются в магазин, громят автобусные остановки, изрисовывают новые скамейки, обворовывают людей, снимающих в банкомате деньги.

27 июля комиссия ходатайствует о переводе Яана в Тапаскую спецшколу. Суд соглашается и всего направляет туда пять членов банды. Двое мальчиков с решением соглашаются, один отправляется к отцу в Финляндию, а двое обжалуют решение.

Директор Келаской школы Майт Тыйтоя отмечает, что если посмотреть на дневники Яана или других членов банды, то можно с удивлением обнаружить, что у большинства из них хорошая успеваемость. Сам Яан тоже талантлив. Примечательно, в конце седьмого класса Яан был избран представлять свой класс на торжественного директорском приеме в честь окончания учебного года.

Несмотря на то, что в направленной в Госсуд апелляции мать обещает следить за ребенком, 27 октября в 00:30 Яан вновь разгуливает по улице и попадается полиции.

Полностью статью читайте в Eesti Ekspress.

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