"Как такое вообще возможно в Эстонии?" Бывшую мисс подозревают в сводничестве

Сегодня вечером новостная передача "Seitsmesed uudised" на TV3 покажет сюжет, в котором разоблачит бывшую мисс Эстонии и известную публичную личность в сутенерстве. По сведениям Publik, речь идет о Лауре Кыргмяэ.

По словам нескольких источников, женщина уже на протяжении многих лет занималась "сведением" молодых девушек с бизнесменами. "Не могу поверить, что такое происходит у нас тут в Эстонии и никто об этом будто бы ничего не знает!" — удивляется одна из ее жертв на TV3.

Источник Publik подтверждает, что в центре скандала Лаура Кыргмяэ и основанное ею в 2014 году модельное и промо-агентство Invidia Agency. "Мне напрямую такого предложения не поступало, но коллеги коллеги говорили, что такие предложения есть, — сказала Publik когда-то работавшая в агентстве Кыргмяэ девушка. "Это было так, что девушкам говорят одно, а на самом деле их ожидает что-то другое", — продолжила она. Кыргмяэ основала предприятие Invidia Agency OÜ вместе с подругой Керстин Коорт, но на сегодняшний день в правлении фирмы состоит только Лаура Кыргмяэ.

Лаура Кыргмяэ в течение сегодняшнего дня осталась неуловимой для Publik, сегодня утром женщина удалили свои аккаунты из различных социальных сетей.

Publik удалось связаться с Вильяром Паулусом, который известен как возлюбленный Лауры Кыргмяэ, но мужчина не захотел касаться этой темы. "Я сейчас ничего не комментирую", — был немногословен Паулус.