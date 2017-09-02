Как российско-эстонская банда десяток лет спокойно возила через границу спирт, сигареты и вьетнамцев

Дела той банды, что действовала с десяток лет, расследовать непросто: ее ветви даже не знали о существовании друг друга, пишет Eesti Päevaleht.

„Мои родители должны были заплатить за эту поездку 15 000 долларов, они взяли в банке кредит и одолжили у соседей. В России в аэропорту приняли и отвезли в какой-то дом, где были и другие вьетнамцы. Дом не отапливался, спали мы на полу на матрасах, поесть давали лапшу и булку. Лапшу жевали всухомятку. Из дому выйти было нельзя, нам запретили открывать дверь. Если бы я знал, что в Польшу попадают таким способом — не согласился бы”.

Так говорил вьетнамец, допрошенный в апреле прошлого года. Он нелегально прибыл в Эстонию и был схвачен в Вырумаа.

Банду, что помогла ему перебраться в ЕС через границу с Россией, в начале этого лета наказали. Однако эта преступная организация ветвится; она с десятилетие перевозила контрабанду через восточную границу.

В начале июня в Нарвском здании Вируского уездного суда судили девятерых, обвиняемых в причастности к преступной группировке. При расследовании деятельности ее главаря — 45-летнего Игоря Алейникова — выяснилось, что он в своих интересах использовал как местных жителей и российских машинистов, так и водолазов. Длилось это десять лет.

Расследование деятельности группировки было крайне масштабной операцией, которой занимались прокуратура, Департамент полиции и погранохраны, а также Налогово-таможенный департамент.

Сводил ”партнеров” и ”работяг”

Из объемного материала судебного дела стало известно, что Алейников держал в ежовых рукавицах преступную группировку, созданную в 2006 году, и без его согласия не происходило ничего. Он организовал перевозку контрабанды и делил прибыль. За годы Алейников вышел на такой уровень, что самому ему уже не приходилось марать руки: модель и иерархия действовали безотказно. В его сфере деятельности остались скупка сигарет в других странах, а также сведение зарубежных ”партнеров по бизнесу” и местных ”работяг”.

Деятельность начали в Нарве с классического бизнеса по-черному: с контрабанды спирта. В переделанных топливных баках в течение нескольких лет через границу было перевезено более 2 000 литров спирта. Его складировали в нарвских гаражах, а потом перепродавали. На российской стороне у Алейникова был партнер, хозяйствовавший на складе в Ивангороде и координировавший бизнес. Один водитель мог туда-обратно съездить два-три раза в день; порой у Алейникова работали разом несколько водителей.

Помимо спирта в тайниках, обустроенных в машинах, перевозили и контрабандные сигареты. Несмотря на то, что нивы группировки Алейникова были широки, и полные контрабанды авто порой попадались на границе, деление этой сети на ветви все же затруднительно. По словам пресс-секретаря Налогово-таможенного департамента Майлин Аасмяэ, следствие осложнила структура выстроенной Алейниковым группировки: ее ответвления не были в курсе ни о масштабах деятельности друг друга, ни даже о существовании друг друга.

Алейников так наладил систему, что если один из членов попадается, то даже в тюрьме он им стабильно служит. У каждого члена — своя конкретная роль, но ничье попадание не должно было вообще никак воздействовать на систему. Линия приказов была четкая: задания давали члены банды, занимающие более высокие позиции, а с самим Алейниковым никто ни в коем случае не должен был общаться напрямую.

На службе — машинист и аквалангист

Кроме тайников были и более хитрые схемы.

Ранней весной 2011 года на пограничный пункт Нарвы прибыл состав из полусотни вагонов. Помимо удобрений, значившихся в бумагах, в поезде было еще кое-что.

Когда он пересек реку Нарову, пограничникам, следившим за камерами, бросилось в глаза нечто подозрительное. К поезду, медленно подъезжавшему к станции, подошли чужие и вынули из состава черные упаковки. Близ местного мебельного, у парковки и в ближайших садоводствах в общей сложности было найдено 74 черных ящика. Выяснилось, что таким образом через границу пытались перевезти 1 850 блоков, или 370 000 контрабандных сигарет.

На допросе машинист поведал, что в конце 2010 года с ним связались и предложили подзаработать. Звонил Алейников.

”Игорь пообещал, что они сами будут загружать-разгружать, мое дело — только перевезти через границу. В начале марта 2011 года он мне позвонил и предложил заработать побольше. Он заверил, что у него свой пограничник, и ничего не случится”, — рассказал машинист следственному отделу Налогово-таможенного департамента.

Машинисту и его помощнику за четыре перевоза через границу Алейников заплатив в общей сложности 500 евро, а один раз — 700. В последний раз объемы были больше, и за них обещали лучший заработок: 3 000 евро на двоих.

После того, как состав попался пограничникам, банда Алейникова сменила тактику: сигареты ”стали переплывать” реку Нарва под покровом ночи.

У банды были контакты в России: люди, занимавшиеся скупкой контрабанды. Когда набиралось необходимое количество сигарет, изготовляли подходящие упаковки и доставляли к берегу реки. В то же время на эстонской стороне готовился аквалангист, который к заранее оговоренному времени переплывал реку на российскую сторону, брал там веревку, к которой крепились ящики с сигаретами, и плыл обратно в Эстонию.

Эти сигареты прятали близ заброшенных зданий в Вийвиконна, грузили по машинам и везли в гараж в Нарву. Таким образом в Эстонию ”приплыли” 1 510 000 контрабандных сигарет.

Но 7,6 миллионов перевезенных сигарет банде оказалось мало, и в 2015 году было решено расширить сферу деятельности. Новым ”бизнес-направлением” стала торговля людьми.

Тяжкий труд перевозчика

”Шестаков сделал мне предложение вместо сигарет перевозить людей через границу. Он объяснил, что это несчастные люди, которые на родине голодают, там нет работы, и они просто хотят в Европе лучший жизни, это никакие не террористы или экстремисты. На российской стороне Костя должен был сам все уладить, мое дело было сходить на границу, высмотреть безопасные пути и внести ту точку, где вьетнамцы должны выйти, в GPS-устройство. Что с ними будет дальше — это тоже было Костиной заботой”.

Так говорил на допросе член банды Эйнар Тубли, в чьи задачи входила перевозка вьетнамцев через границу.

Тубли указал на допросе на Константина Шестакова — правую руку Алейникова как в перевозке сигарет, так и вьетнамцев. Шестаков распределял данные Алейниковым распоряжения, организовывал необходимое для их выполнения снаряжение и делал так, чтобы работа спорилась.

Из дневника допроса Тубли хорошо видно, как именно проходила переброска вьетнамцев через границу. Члены группировки втроем-вчетвером подъезжали к границе с РФ, что в Вырумаа, и ждали вьетнамцев. Их дорога из родной страны в Европу — дорогое удовольствие: цены достигали 10 000 евро, порой и выше. Эстонские принимающие за каждого из них должны были получить 1 000 евро, то есть с группы вьетнамцев из 15 человек — 15 000 евро. Выручка Тубли, доставлявшего вьетнамцев с границы, то есть из лесу, до автомобиля, на котором они ехали дальше, должна была составить 5 000 евро.

Место встречи на границе с российскими торговцами людьми было также заранее оговорено, а точные координаты внесены в GPS-устройство. Прибывшие вьетнамцы зачастую были очень уставшие и путь в пару километров преодолевали три часа. В конце вереницы шагал человек, собиравший мусор: чтобы не осталось никаких следов.

Тубли был также ”мастером трассы”: до прихода ”нового груза” он выбирал подходящее место пересечения границы и подготавливал его. ”Подготовка тропы — занятие не из простых. Надо учитывать камеры пограничников, дороги, патрули и хутора. Это трудная работа, более того, ее надо делать ночью и тайком”, — поведал Тубли на допросе.

Вьетнамцев переправляли через реку четыре раза, всего 51 человека. Попались в апреле прошлого года. Тогда же и рухнул карточный домик Алейникова.

Суд наказал Алейникова тюремным заключением сроком на пять лет, часть из которого придется отбывать условно. В целом же он останется без 60 000 евро. Правая его рука — Шестаков — получил четыре года и четыре месяца, часть из которых — также условно. Кроме них тюремным заключением сроком от трех до четырех лет были наказаны Эйнар Тубли, Игорь Цыганов, Олег Клишин, Владимир Славецкий, Алексей Смекалов и Владимир Соломонов.