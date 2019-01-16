Как различать азиатов? Так едят в Корее собак или нет? Под каким углом кланяться начальству? Ответы в новом подкасте "Халтура" с Тамарой Тютиной!

По словам Тамары, ниша преподавания корейского языка на базе русского в Эстонии — свободна. "В Таллинне всего несколько репетиторов", — сказала она. Тютина также поделилась знаниями о национальной кухне и культуре Кореи.

"Угол поклона перед начальником и руководителем корпорации совершенно разный. И даже если человек старше тебя на один год, то ты должен обращаться к нему совершенно иначе, чем к сверстникам".

Таймлайн подкаста:

1:07 — почему именно корейский?

2:53 — особенности языка

4:15 — варианты обращения к старшим

4:54 — официальный и нейтральный уровни общения

7:00 — о углах наклона перед начальникам

7:48 — посещение Кореи

8:48 — нужно ли знать историю страны для изучения языка

12:04 — популярность языков

12:54 — востребованность корейского языка

16:13 — сколько нужно, чтобы выучить корейский

21:20 — чем особенные сериалы из Кореи

24:20 — необычные задания

25:24 — ошибки при изучении иностранных языков

27:54 — мат в корейском

28:47 — как различить азиатов

31:30 — рестораны корейской кухни

32:00 — квашеная капуста по-корейски

33:45 — как есть собак

34:40 — ела ли Тамара собак?

37:20 — пуританство в Азии

(если у вас нет времени или возможности слушать подкаст целиком, вы можете промотать на интересующую вас тему).