Как различать азиатов? Так едят в Корее собак или нет? Под каким углом кланяться начальству? Ответы в новом подкасте "Халтура" с Тамарой Тютиной!

Во втором эпизоде подкаста "Халтура" Дмитрий Кукушкин и Виталий Бесчастный пообщались с журналисткой, главным редактором портала Gloss, полиглотом, лингвистом-любителем и репетитором корейского языка Тамарой Тютиной.
По словам Тамары, ниша преподавания корейского языка на базе русского в Эстонии — свободна. "В Таллинне всего несколько репетиторов", — сказала она. Тютина также поделилась знаниями о национальной кухне и культуре Кореи.
"Угол поклона перед начальником и руководителем корпорации совершенно разный. И даже если человек старше тебя на один год, то ты должен обращаться к нему совершенно иначе, чем к сверстникам".
Таймлайн подкаста:
1:07 — почему именно корейский? 2:53 — особенности языка 4:15 — варианты обращения к старшим 4:54 — официальный и нейтральный уровни общения 7:00 — о углах наклона перед начальникам 7:48 — посещение Кореи 8:48 — нужно ли знать историю страны для изучения языка 12:04 — популярность языков 12:54 — востребованность корейского языка 16:13 — сколько нужно, чтобы выучить корейский 21:20 — чем особенные сериалы из Кореи 24:20 — необычные задания 25:24 — ошибки при изучении иностранных языков 27:54 — мат в корейском 28:47 — как различить азиатов 31:30 — рестораны корейской кухни 32:00 — квашеная капуста по-корейски 33:45 — как есть собак 34:40 — ела ли Тамара собак? 37:20 — пуританство в Азии
(если у вас нет времени или возможности слушать подкаст целиком, вы можете промотать на интересующую вас тему).
Напоминаем, гостем подкаста "Халтура" можете стать и Вы. Просто напишите на почту vitalibes@ekspress.ee о своей работе и халтуре.
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Почему подкаст? Подкаст — очень удобная и современная форма потребления информации. Не нужно проматывать метры страниц текста, напрягать глаза и так далее. Подкаст вы можете просто включить на любимом девайсе и слушать где угодно — за рулем автомобиля, на пробежке, в спортзале, за столом, перед сном — словом, где и когда угодно!