16.01.2019, 19:00

Как различать азиатов? Так едят в Корее собак или нет? Под каким углом кланяться начальству? Ответы в новом подкасте "Халтура" с Тамарой Тютиной!

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Дмитрий Кукушкин
Главный редактор
Виталий Бесчастный
редактор
EST 14
Как различать азиатов? Так едят в Корее собак или нет? Под каким углом кланяться начальству? Ответы в новом подкасте "Халтура" с Тамарой Тютиной!
Tamara Tjutina Arhiiv

Во втором эпизоде подкаста "Халтура" Дмитрий Кукушкин и Виталий Бесчастный пообщались с журналисткой, главным редактором портала Gloss, полиглотом, лингвистом-любителем и репетитором корейского языка Тамарой Тютиной.

По словам Тамары, ниша преподавания корейского языка на базе русского в Эстонии — свободна. "В Таллинне всего несколько репетиторов", — сказала она. Тютина также поделилась знаниями о национальной кухне и культуре Кореи.

"Угол поклона перед начальником и руководителем корпорации совершенно разный. И даже если человек старше тебя на один год, то ты должен обращаться к нему совершенно иначе, чем к сверстникам".

Таймлайн подкаста:

1:07 — почему именно корейский?
2:53 — особенности языка
4:15 — варианты обращения к старшим
4:54 — официальный и нейтральный уровни общения
7:00 — о углах наклона перед начальникам
7:48 — посещение Кореи
8:48 — нужно ли знать историю страны для изучения языка
12:04 — популярность языков
12:54 — востребованность корейского языка
16:13 — сколько нужно, чтобы выучить корейский
21:20 — чем особенные сериалы из Кореи
24:20 — необычные задания
25:24 — ошибки при изучении иностранных языков
27:54 — мат в корейском
28:47 — как различить азиатов
31:30 — рестораны корейской кухни
32:00 — квашеная капуста по-корейски
33:45 — как есть собак
34:40 — ела ли Тамара собак?
37:20 — пуританство в Азии

(если у вас нет времени или возможности слушать подкаст целиком, вы можете промотать на интересующую вас тему).

Напоминаем, гостем подкаста "Халтура" можете стать и Вы. Просто напишите на почту vitalibes@ekspress.ee о своей работе и халтуре.

Один из наших читателей/слушателей уже поступил подобным образом, и скоро вы услышите о его хобби!

Почему подкаст? Подкаст — очень удобная и современная форма потребления информации. Не нужно проматывать метры страниц текста, напрягать глаза и так далее. Подкаст вы можете просто включить на любимом девайсе и слушать где угодно — за рулем автомобиля, на пробежке, в спортзале, за столом, перед сном — словом, где и когда угодно!

Приятного прослушивания!


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