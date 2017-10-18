Как пыль из Сахары попала в Эстонию, и представляет ли она опасность для людей?

Во вторник днем на улице было темно, словно уже наступил вечер. Во многих местах прошел черный дождь. Как объяснил синоптик, это ураган ”Офелия” принес в Эстонию дым из Португалии и пыль из Сахары. Представляет ли она опасность для здоровья людей?

Как же пыль из Сахары попала к нам? В Эстонию ее принесло впервые, Но то, что песок из Сахары поднимается в воздух и даже попадает на другие континенты — частое явление. Принес ее с собой шторм ”Офелия”.

Руководитель отдела управления качеством воздуха Эстонского центра экологических исследований Эрик Тейнемаа рассказал изданию Reisiportaal, что частицы пыли из Сахары были в верхних слоях воздуха и не повлияли на находящиеся на земле станции контроля качества воздуха.

Поэтому станции не зафиксировали значительного увеличения содержания тонких частиц PM2.5 в воздухе, а значит пыль из Сахары не должна была попасть в легкие эстоноземельцев. В вечерние часы содержание PM2.5 стало выше обычного, но не достигло опасного уровня.

Также качество воздуха помог сохранить дождь, впитавший в себя пыль из воздуха. Поэтому в некоторых местах по всей Эстонии шел дождь черного цвета. Тейнемаа еще раз отметил, что здоровью людей ничего не угрожало.

График: Уровень PM2.5 начиная с 13 октября. В вторник, 17 октбря, наблюдается небольшой рост.