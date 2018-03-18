Как Путин в Эстонию приезжал

18 марта президент России Владимир Путин будет переизбран, пишет Eesti Ekspress. В качестве главы государства Путин в Эстонии не был, а вот как чиновник — да.

Предлагаем вашему вниманию статью, опубликованную изданием в начале 2016 года.

В начале девяностых теперешний президент России Владимир Путин, будучи в то время сотрудником мэрии Санкт-Петербурга, подготовил в Нарве первый эстонско-российский договор о границе и присутствовал при его заключении

Во вторник, 17 сентября 1991 года, из Таллинна в Нарву выехал автомобиль ”Чайка”, на котором в советское время могли ездить только высшие должностные лица. В автомобиле едет Евгений Васильев — консультант переходного правительства Эстонии. Тогдашнее правительство во главе с Эдгаром Сависааром послало его в Нарву на встречу с Владимиром Путиным (который в то время занимал должность главы Комитета мэрии Санкт-Петербурга по внешним связям), чтобы подготовить протокол о регулировании пересечения границы на реке Нарве.

На тот момент после восстановления независимости Эстонии прошел всего месяц. Всего десятью днями ранее Ленинград был переименован в Санкт-Петербург. 20 августа Верховный совет объявил независимость Эстонии, 22 августа первой признавшей независимости Эстонии страной стала Исландия, а 24 августа — Россия. В день встречи Васильева и Путина Эстонию приняли в ООН. Министр иностранных дел Эстонии Леннарт Мери занимался связями на западном направлении, а в восточном направлении действует Эдгар Сависаар, который решает обсуждать договор не напрямую с Москвой, а непосредственно с находящейся за восточной границей Ленинградской областью.

О встрече двух мужчин пишет в своем неопубликованном дневнике Владимир Юшкин, который в то время работал советником при правительстве Эстонии. Сам он при встрече не присутствовал, но записал то, что рассказал ему Васильев. ”Когда Евгений вчера (17 сентября 1991 года) приехал в Нарву, на Петровской площади уже стояла черная ”Волга” с петербургскими номерами, откуда вышел приветливый человек и представился — Путин, Владимир Владимирович”.



По его словам, больших изменений в текст протокола внесено не было, так как эксперты заранее проделали всю работу, но по просьбе Санкт-Петербурга был добавлен один пункт, который касался трансграничного перемещения денежных средств. В результате стороны договорились, что к 10 октября нужно разработать временные правила контроля перемещения средств через границу. Путин несколько раз звонил в Санкт-Петербург и согласовывал решения. Стиль общения был доброжелательный, общались только на ”вы”. За разговорами о политике во время вечернего чаепития Путин сказал, что стремление к независимости видно по всей Эстонии.

На следующий день в Нарву прибыли представители Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также Эдгар Сависаар. Затем вместе с руководителями Нарвы в здании горуправы произошло подписание договора между правительством Эстонской Республики и руководством Санкт-Петербурга и Ленинградской области. По окончании заключения договора, Сависаар улетел обратно в Таллинн, а к Евгению Васильеву подошел Путин, пожал руку, поблагодарил за проделанную совместную работу и предложил продолжить знакомство в Петербурге.

OMA NIMEKAARTI POLNUDKI: Putin kirjutas oma telefoninumbrid Juškini nimekaardi tagaküljele.

Протокол установил временные правила пересечения границы и предусматривал создание пограничных пунктов. Юшкин же считает, что самым важным был второй параграф протокола, где было указано: ”Стороны принимают к сведению, что Эстонская Республика на своей территории осуществляет пограничный и таможенный контроль”.

Сегодня на уже пожелтевшем русскоязычном документе стоят три подписи: представителя переходного правительства Эстонии Эдгара Сависаара, председателя Санкт-Петербургского городского Совета народных депутатов Александра Беляева и председателя Леноблсовета Юрия Ярова.

Беляев и Яров, кроме всего прочего, были ключевыми фигурантами августовского путча. Беляев в первый день путча, 19 августа, рано утром, отдал приказ взять под контроль Ленинградский телецентр, Яров же во время путча вместе с местным главой КГБ входил в Ленинградский комитет по чрезвычайному положению. Договор между Сависааром, Яровым и Беляевым вступил в силу в момент подписания.