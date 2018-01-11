Как произвести хорошее первое впечатление: 7 надежных советов для продавцов

Тренер по продажам Тамбет Талло начал свою карьеру с работы продавцом книг в рамках программы Southwestern Advantage — за лето он сумел продать книг на 240 000 долларов и был удостоен звания лучшего продавца, значится в пресс-релизе.



Восемь летних сезонов я занимался в США продажей книг вразнос. За это время я успел постучать более чем в 25 000 дверей, и пришел к выводу, что первое впечатление — самый главный этап процесса. Если меня не приглашали войти, то было уже абсолютно неважно, умею ли я адекватно рассказать о продукте, который продаю, или опровергнуть возражения. Умение произвести хорошее первое впечатление пригодится и в повседневной жизни — на рабочем собеседовании, деловой встрече или свидании. Принцип один во всех ситуациях.

Впечатление о человеке складывается в течение первых 7 секунд общения, а вот чтобы изменить мнение, которое сложилось о вас у человека, позднее потребуется не одна встреча. Интересно, что наши слова во время первой встречи важны всего на 7%. Значительно большую роль играют язык тела и интонации — 55% и 38% соответственно. Произвести хорошее первое впечатление вам помогут следующие простые советы.

1. Будьте уверены в себе. Уверенность в себе формируется еще до встречи с собеседником. То, как вы чувствуете себя, тесно связано с тем, какое впечатление вы производите. Если вы хотите чувствовать уверенность в себе, ведите себя уверенно. В ожидании рабочего собеседования не сидите, ссутулившись, и не пяльтесь в Facebook. Гораздо лучше, если вы будете ожидать встречи стоя, положив руки на бедра. В любом случае, лучше принять положение, в котором вы занимаете как можно больше места.

2. Улыбайтесь. То, с какими эмоциями вы войдете в помещение, говорит о вас очень много еще до того, как вы успеете открыть рот. С психологической точки зрения улыбающиеся люди всегда производят положительное впечатление и располагают к себе. Если улыбка кажется вам фальшивой и странной, вы можете потренироваться улыбаться у зеркала. Удерживайте в голове мысль ”Я — дружелюбный и приятный человек. Нет никакой причины, по которой кто-то подумал бы обо мне иначе”.

3. Обращайтесь к собеседнику по имени. Поскольку конкретные слова играют не столь уж важную роль в произведении первого впечатления, поговорим об одном-единственном слове, которое для каждого человека является самым главным. Вы можете принимать участие в абсолютно другой беседе, но, если кто-то в другом конце комнаты произнесет ваше имя — вы обратите на это внимание и начнете прислушиваться. Представляясь, постарайтесь запомнить имя собеседника. Самый простой способ это сделать — сразу же повторить его имя. Наиболее хорошее впечатление вы произведете, если сумеете использовать в беседе не самое банальное имя.

4. Сохраняйте визуальный контакт с собеседником. Избегание визуального контакта — явный признак того, что вы не уверены в себе и нервничаете. Это вовсе не значит, что вы должны, не моргая, постоянно смотреть в глаза собеседнику — достаточно, если вы будете периодически восстанавливать зрительный контакт примерно на 3 секунды.

5. Спокойные интонации и низкий тембр. Нервничая, большинство людей разговаривают быстро. Занимаясь продажей книг, я сознательно старался говорить более медленно, чем мне хотелось, и делал паузы между предложениями. Часто мне казалось, будто я как будто нахожусь в замедленной съемке. И даже несмотря на то, что я не тараторил, собеседники все равно не всегда понимали, что я говорю. Плюс пауз еще в том, что они способствуют диалогу. Не забывайте также о том, что не стоит говорить слишком громко или слишком тихо, и помните, что человек с низким тембром голоса производит впечатление уверенного в себе.

6. Одевайтесь лучше, чем того требует ситуация. Нет ничего хуже ситуации, когда оказывается, что вы оделись слишком неформально. Я до сих пор вспоминаю как мы принимали заявки на участие в программе продажи книг в Польше. Один студент (по сей день помню, что его звали Бартож) на все собеседования приходил в костюме, тогда как большинство претендентов приходили на собеседования в повседневной одежде. Когда я спросил Бартожа, не собрался ли он на свадьбу, он ответил, что костюм надел специально для собеседования. Разумеется, он оставил о себе хорошее впечатление, показав, что серьезно подходит к вопросу.

7. Уверенное рукопожатие. Когда вы представляетесь, о вашей уверенности в себе и инициативности свидетельствует уверенное рукопожатие. Да, иногда бывает неприятно, если собеседник не отвечает вам тем же, а будто вкладывает вам в ладонь дохлую рыбу. Попытайтесь все же не переусердствовать с силой рукопожатия. Если на собеседовании присутствует несколько человек — пожмите руку каждому.

Эти советы могут показаться простыми и элементарными, но они действительно помогут вам произвести на собеседника хорошее, приятное первое впечатление.