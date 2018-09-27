27.09.2018, 20:40

Как правильно топить печь — 5 советов трубочиста

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rus.delfi.ee
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Õru vald
фото иллюстративноеFoto: Ilmar Saabas

По словам трубочистов, у многих, кто топит печи, просто-напросто до 70% тепла «вылетает в трубу», потому что печь топят неправильно. Поэтому повторим еще раз прописные истины правильного и эффективного отопления.

По причине нечищеных дымоходов и небрежной топки происходит свыше 100 пожаров в год.

Руководитель отдела ущерба Gjensidige Маарика Мюрк рекомендует перед растопкой при- глядеться, а нет ли рядом с очагом легко воспламеняющихся предметов. ”Причина многих пожаров заключается в том, что перед печью сложены поленья дров или даже бумага и мусор. Напоминаем людям, что пол перед топкой должен быть покрыт железом или другим негорючим материалом, чтобы падающие из печи уголья не стали причиной пожара”, — объяс- нила Мюрк.

Мастер-трубочист Эстонской палаты трубочистов Лео Кальме добавил, что помимо соблю- дения пожарной безопасности вокруг печи, очень важно заботиться о тех вещах, которые не- видны глазу — дымоходах и трубах: ”Чистые дымоходы и трубы обеспечивают два важных момента — во-первых, вы экономите топливо, а, во-вторых, опасность пожара во время топки сводится к минимуму. Я видел много таких просмолившихся труб, где возгорание могло произойти в любую минуту. И я абсолютно уверен в том, что если у вас нет нужного снаряжения и знаний-умений, то вызывайте профессионального трубочиста, который не просто очистит трубы, но и даст оценку состояния дымоходов и трубы”.

Лео Кальме выделил пять главных пунктов, о которых нужно помнить, затапливая печь:

1. Правильный выбор топлива — необходимо использовать топливо, предназначенное для конкретного отопительного тела и не сжигать в печи мусор.

2. Правильно подобранное количество топлива — классическое правило, которое означает одну полную охапку дров (4-5 поленьев) за раз.

3. Регулярный контроль и очистка — трубы и дымоходы необходимо чистить не менее одного раза в год, также следует оценивать исправность отопительной системы. Потери тепла в нечищеных системах составляют 20-40 процентов.

4. Доступ кислорода — для получения тепла необходим приток кислорода к процессу го- рения, в случае едва тлеющего огня потери топлива доходят до 70 процентов.

5. Вовремя закрытый шибер — шибер можно закрыть только если на углях больше нет язычков пламени. Рано закрытый шибер очень опасен тем, что в комнату начинает проникать ядовитый угарный газ (CO).

Закон о пожарной безопасности обязывает собственника жилого дома ежегодно чистить

очаги отопления и трубы, и не менее одного раза в пять лет это должен делать трубочист, имеющий профессиональное удостоверение. Услугу чистки труб можно заказать на домашней странице Эстонской палаты трубочистов www.korsten.ee

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