Как повлияла жара на работу скорой помощи

Несмотря на то, что на минувших выходных был побит рекорд по жаре этого года, службы скорой помощи по всей стране работали в обычном ритме, пишет Maaleht.

По словам главного врача Таллиннской скорой Рауля Адласа, в этом году у них было в общей сложности 16 связанных с солнцем случаев. В большинстве из них речь шла любо об употребивших алкоголь людях, либо о детях.

Также он сказал, что обычно среди летних вызовов доминируют инциденты, связанные с веселым времяпрепровождением (к примеру, травмы), алкоголем и насилием.