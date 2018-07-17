17.07.2018, 09:30

Как повлияла жара на работу скорой помощи


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Tallinna Kiirabi peahoone avamine ja tutvustus
фото иллюстративноеFoto: Ilmar Saabas

Несмотря на то, что на минувших выходных был побит рекорд по жаре этого года, службы скорой помощи по всей стране работали в обычном ритме, пишет Maaleht.

По словам главного врача Таллиннской скорой Рауля Адласа, в этом году у них было в общей сложности 16 связанных с солнцем случаев. В большинстве из них речь шла любо об употребивших алкоголь людях, либо о детях.

Также он сказал, что обычно среди летних вызовов доминируют инциденты, связанные с веселым времяпрепровождением (к примеру, травмы), алкоголем и насилием.

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