Как поступит Финляндия, если страны Балтии попросят помощи в случае военного конфликта с Россией?

Вчера на финском Yle состоялись первые большие предвыборные теледебаты с участием всех восьми кандидатов в президенты Финляндии. Главной темой обсуждений стали вопросы внешней политики и политики безопасности.

Кандидатам, в частности, был задан вопрос о членстве Финляндии в НАТО, а также о том, как бы они повели себя в ситуации, если бы в странах Балтии разгорелся вооруженный конфликт между НАТО и Россией, пишет yle.

Членство Финляндии в НАТО поддерживает лишь кандидат Шведской народной партии Нильс Торвальдс. Действующий президент Саули Ниинистё, который баллотируется в президенты от избирательного объединения, отвергает членство в военном альянсе в нынешних условиях, но при этом допускает, что в будущем ситуация может измениться. Подобное развитие событий может быть связано с возможным конфликтом между Россией и ЕС, сказал Ниинистё.

В вопросе о действиях Финляндии в потенциальном вооруженном конфликте между НАТО и Россией большинство кандидатов сослалось на пункт Лиссабонского договора о взаимной помощи в конфликтных ситуациях.

Кандидат ”Центра” Матти Ванханен не стал бы оказывать военной помощи. Лаура Хухтасаари (Истинные финны), в свою очередь, считает лучшей помощью защиту обственной территории Финляндии. Примерно такого же мнения придерживался и Саули Ниинистё.

Кандидат СДП Туула Хаатайнен, со своей стороны, выступила за европейское сотрудничество в обеспечении мира и стабильности в Европе. Мерья Кюллёнен (Союз левых сил) призвала обсудить в парламенте вопрос об обязательствах Финляндии в рамках оборонного сотрудничества ЕС.

Нилс Торвальдс усомнился в способности ЕС защитить своих членов в вооруженном конфликте. По его словам, помощи не будет, так как применение пункта Лиссабонского договора о взаимной помощи требует единогласия, а его в ЕС не будет.

Кандидат ”Зеленых” Пекка Хаависто не согласился с Торвальдсом. По его мнению, Лиссабонский договор обязывает членов Евросоюза оказывать взаимопомощь. В то же время он не дал четкого ответа на вопрос о характере этой помощи.

Пааво Вяюрюнен, баллотирующийся в президенты от избирательного объединения, назвал высказывания остальных кандидатов ”неясными” и заявил, что, по его мнению, Лиссабонский договор не обязывает к оказанию военной помощи. Подобная интерпретация, по его мнению, означала бы, что Европейский союз является европейским столпом НАТО.

Первый тур президентских выборов состоится в воскресенье, 28 января. В опросах общественного мнения действующий президент Саули Ниинистё лидирует с явным отрывом от других кандидатов. Его поддержка составляет порядка 80 %.

Ранее на этой неделе сообщалось, что лишь каждый пятый финн поддерживает членство Финляндии в НАТО. Также опрос Yle показал, что более половины финнов не считают Россию угрозой.