09.09.2018, 20:43

Как поддерживать чистоту в долгосрочной перспективе? До Всемирного дня чистоты осталось меньше недели


rus.delfi.ee
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Как поддерживать чистоту в долгосрочной перспективе? До Всемирного дня чистоты осталось меньше недели
World Cleanup Day

Меньше недели осталось до крупнейшего гражданского события в истории человечества, Всемирного дня чистоты, который запланирован на 15 сентября. Уже назревает вопрос: ”Что же дальше?” Миллионы волонтеров из 150 стран объединили свои усилия в мировом движении, чтобы все точки сошлись в одной.

”Проведение дня чистоты — это не выход, если рассматривать его в долгосрочной перспективе. Ведь остановить кровь еще не означает заживить рану. Необходимо запустить процесс оздоровления”, — говорит Аннели Оврил, глава правления движения Let’s do it!.

”Мы намерены привлечь внимание к проблеме загрязненности, невнимания к отходам и в целом неправильной их утилизации. Проведение очистных мероприятий — это не замена стандартной утилизации отходов. Вслед за гражданским движением должны последовать эффективные реформы в сфере утилизации отходов, сопровождаемые повсеместной модернизацией систем сбора мусора. Нам следует быть более внимательными и к тому, что мы выкидываем, — из любого ненужного предмета можно извлечь пользу. Следует осознать и признать потенциал выбрасываемых нами ресурсов”, — добавляет г-жа Орвил.

Группа исследователей и экспертов, объединенная в ”Научную команду” (Knowledge Team) под руководством Энцо Фавоино, работает под началом движения Let’s Do it! над созданием плана поддержания чистоты ”The Keep It Clean Plan”, который должен сопровождать мероприятия Всемирного дня чистоты. План ”The Keep It Clean Plan” (получивший поддержку и вклад, в том числе, и многочисленных НПО, работающих над разработкой устойчивой системы утилизации отходов), включает в себя принципы стратегии и практики безотходного производства. Он состоит из мер, рекомендованных к проведению частными предприятиями, правительствами, гражданами и НПО.

Предлагаемые меры включают в себя осуществление определенных шагов, направленных на решение мировой проблемы неправильной утилизации отходов, оптимизацию управления ресурсами (в которых сегодня большинство видит лишь ненужные отходы), развитие потенциала в области создания новых рабочих мест и экономического развития сообществ, вовлеченных в деятельность по повторному использованию, ремонту, переработке и компостированию. В плане чистого мира приведены отдельные примеры, а также ссылки на примеры и наилучшие практики, которые могут стать частью стратегии.

Будучи ведущим экспертом Команды, Энцо Фавоини отмечает: ”Настоящее преодоление кризиса неправильной утилизации отходов требует концентрации усилий многочисленных сторон на различных уровнях: от высших должностных лиц до разработчиков инновационных бизнес-моделей товаров и материалов с длительным сроком службы, подлежащих ремонту и переработке с минимальным количеством отходов.

Очень важно переосмыслить концепцию поставки и упаковки товаров, привлечь внимание к проблеме утилизации отходов и внедрению различных стилей поведения потребителя. Ведущими принципами должны стать такие, как отказ от неэффективных товаров и услуг, повторное использование материалов, если это возможно, переработка и компостирование оставшихся отходов. Утилизация отходов должна быть сведена к минимуму, а то, что не подлежит повторному использованию, переработке или компостированию, — должно быть подвергнуто реконструкции либо выведено из эксплуатации.

Анонс краткого обзора плана The Keep It Clean Plan для правительств, предприятий, НПО и частных лиц будет представлен уже 6-го сентября в формате плана действий The Keep It Clean Roadmap. Полноформатный The Keep It Clean Plan будет выпущен ближе непосредственно к Всемирному дню чистоты.

”План ”The Keep It Clean Plan” — это только начало, своего рода, техническое задание на проект: мы хотим, чтобы он стал первым шагом на пути всех заинтересованных в этой области лиц. Мы приветствуем новые идеи и решения, направленные на поддержание этого проекта и разработку последующих шагов совместно с нашими компаньонами и заинтересованными сообществами. Подобного рода план может разработать любой желающий. Очевидно, что отдельные локальные уборки — это не панацея от потока отходов. Только совместная работа расширяет границы и выдвигает заботу о состоянии окружающей среды на первый план”, — добавляет Аннели Оврил.

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Гражданское движение Let’s Do it! стремится развивать сотрудничество с отдельными странами, лидерами сообществ, а также с партнерами с целью дальнейшего формирования планов действий по совершенствованию политики и системы утилизации отходов с вовлечением государственного и частного сектора, а также местных сообществ. Дальнейшие совместные шаги, основанные на ”The Keep It Clean Plan”, будут разработаны совместно лидерами стран движения Let’s do it! на восьмой ежегодной конференции, посвященной чистому миру Clean World Conference, которая пройдет в Таллине с 24 по 27 января 2019 года.

Всемирный день чистоты соберет миллионы добровольцев из 150 стран, которые объединят свою энергию, добрую волю и заботу об окружающей среде с намерением очистить свои страны от загрязнения отходами за один день — 15 сентября 2018 года. Поддержку Всемирному дню чистоты оказывает гражданское движение Let’s Do It!, в котором, в общей сложности, принимают участие свыше 20 миллионов добровольцев.

Движение взяло свое начало в маленькой северо-европейской, технически развитой стране, в Эстонии в 2008 году, когда 50 000 человек объединили свои усилия, чтобы очистить от мусора целую страну за пять часов. Технология, созданная бывшим главным архитектором Skype и соучредителем Starship Technologies, Ахти Хейнла, дала возможность организационной команде до начала уборки картографировать более 10 000 мест локаций с мусором и организовать работу 50 000 волонтеров.

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