07.12.2018, 08:31

"Как пережить Совок и сохранить лицо". Известный российский блогер Илья Варламов посетил Таллинн и раскритиковал городское пространство

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"Как пережить Совок и сохранить лицо". Известный российский блогер Илья Варламов посетил Таллинн и раскритиковал городское пространство
Foto: Alexander Natruskin, RIA Novosti

Один из самых известных российских блогеров Илья Варламов, прославившийся во многом благодаря своим путевым заметкам о благоустройстве городов России и и других стран, вновь приехал в Таллинн, где посетил Старый город, районы Кесклинн, Пыхья-Таллинн и Ласнамяэ, а также Мемориал жертвам коммунизма на Маарьямяэ. В 2017 году Варламов несколько раз писал о Нарве.

"Эстония, кстати, по европейским меркам не очень богатая, но и не бедная страна, что-то вроде Чехии. Уровень жизни тут повыше, чем в Литве, и существенно выше, чем в Латвии", — пишет Варламов в своем блоге.

"Таллинн сейчас украшают к Рождеству. После Москвы все это выглядит очень скромно. По мне, так лучше вообще ничего не вешать, чем эти жалкие гирлянды. Понравилось то, что по всем улицам стоят живые елки! Очень круто", — прокомментировал блогер рождественские украшения в Старом городе.

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Варламов сетует, что в Старом городе слишком много места отдается машинам и высказывает надежду, что в будущем Таллинн запретит транспорту въезд в исторический центр, кроме особых случаев, чтобы у туристов было больше места для прогулок.

Блогера поразили деревянные дома Пыхья-Таллинна — особенно то, что они поддерживаются в хорошем состоянии: "И на примере Таллинна очень хорошо видно, что, сохранив и приведя в порядок даже такие примитивные деревяшки, можно получить ценный актив с хорошим потенциалом для развития туризма. Да и просто круто, что в городе сохранились такие районы — это же тоже история! И Таллинн, несмотря на свои размеры, сегодня очень разный и интересный".

"Народ соблюдает правила парковки, нет грязи, — пишет блогер о состоянии двориков между домами в Ласнамяэ и иронизирует, — Еще во дворах очень не хватает лебедей из покрышек…". Варламов также пишет, что единственная припаркованная на газоне машина имела российские номера.

Полный пост с фотографиями "Таллинн: как пережить Совок и сохранить лицо" можно прочитать в блоге Ильи Варламова в Livejournal.

Несколькими днями ранее Варламов также опубликовал пост о Мемориале жертвам коммунизма на Маарьямяэ. В нем он критикует мемориал за то, что тот "сделан не очень качественно", отмечая криво подогнанные панели, которые портят впечатление от комплекса.

Блогер также отметил плачевное состояние находящегося рядом комплекса памяти борцов за советскую власть: "Власти не знают, что делать с мемориалом, а местным русским до него нет дела. Его нынешнее состояние может привести к сносу или частичному демонтажу".

P.S. Российскому блогеру показывал столицу старейшина Кесклинна Владимир Свет.

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