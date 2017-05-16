Как один закон обнулил другой: спасателя внезапно уволили, оставив без компенсации

Проработавший 12 лет спасателем мужчина после проверки здоровья остался без работы, и компенсацию ему получить не удалось даже через суд, пишет Eesti Päevaleht.

За пять месяцев до этого спасатель перенес операцию тазобедренного сустава и провел полтора месяца на больничном. Затем он проработал три месяца, пока проверка здоровья не подтвердила то, что он и сам чувствовал: он больше не может выполнять свою работу.

Закон о трудовом договоре предусматривает, что человека, проработавшего в одном месте более 10 лет, нужно оповещать о чрезвычайном прекращении трудового договора заранее — за 90 дней. В данном же случае спасателя уведомили об увольнении всего за два дня до этого.

Если же сотрудника не уведомили об расторжении договора заранее, работодатель обязан выплатить компенсацию. Однако мужчине ничего не выплатили, и он обратился в Комиссию по трудовым спорам, желая получить от работодателя 2842 евро компенсации.

Комиссия по трудовым спорам не удовлетворила его жалобу, и мужчине пришлось обратиться в суд.

В свою очередь работодатель сослался на постановления министра внутренних дел, согласно которому здоровье спасателей первой группы должны отвечать установленным требованиям. Среди полных медицинских противопоказаний указаны протезы коленного и тазобедренного суставов, а также значительное ограничение работы тазобедренного, коленного и голеностопного суставов.

Поэтому работодателю пришлось освободить сотрудника от должности, так как он не мог предложить ему какую-либо другую работу, в отношении которой не установлены данные требования. А компенсацию мужчина не получил, потому что договор с ним был прекращен не на основании Закона о трудовом договоре, а на основании Закона о спасательной службе.

Кроме того, учитывая особенности работы, работодатель был обязан освободить сотрудника от должности, так как если бы он продолжил выполнять работу и заработал проблемы со здоровьем, то за это бы полностью нес ответственность работодатель.

Коллективный договор, заключенный в 2013 году между Спасательным департаментом и Эстонским профсоюзом работников спасательных служб, не предусматривает компенсацию в случае, если договор прекращается в чрезвычайном порядке в связи с состоянием здоровья спасателя.

В итоге суд встал на сторону работодателя. В данном случае интерес работодателя в защите здоровья работника оказался более весомым, чем интерес работника получить уведомление об увольнении за 90 календарных дней. Таким образом, интерес работодателя оставил сотрудника без денежной компенсации.