Как один таллиннский массажный салон на деле оказался борделем. Рассказ сотрудницы

- Женщина, признанная виновной в сутенерстве, пытается убедить общественность, что ее салон не занимался предоставлением сексуальных услуг, и полиция повесила не нее дело.



- В материалах дела говорится, что деятельностью салона было представление услуг сексуального характера, и его можно считать борделем.



- Несмотря на предупреждения полиции, вместо прекращения деятельности Лейла Ээритс решила ее получше скрыть. Она воздействовала на работников, чтобы те отказались от своих показаний.

”Спустя некоторое время Лейла сказала, что лишь массажем заработать невозможно, и сделала мне предложение спать с клиентами и делать им минет. Мне это было неприятно, но поначалу я согласилась. Этот пакет услуг стоил уже 100 евро. Лейла начала подавать объявления относительно меня с описанием 100-еврового пакета услуг, содержащего массаж, минет и секс. После этого мне клиенты звонили очень часто”.

Это сказала в 2015 году на допросе одна из массажисток, работавшая в салоне Лейлы Ээритс, пишет Eesti Päevaleht.

Также в материалах дела значится, что Лейла Ээритс и ее супруг Марк Ээритс для одной из сотрудниц своего массажного салона арендовали квартиру в Таллинне на улице Койду, где она должна была самостоятельно предоставлять услуги эротического массажа. Ээритсы оплачивали аренду квартиры, и массажистка — назовем ее Натальей — должна была отдавать им 60% своего заработка.

Наталью перевели на Койду после первого обыска в салоне Red and Black.

Переименовали

Из протокола допроса Натальи следует, что на той же неделе, на которой был произведен обыск, Лейла и Марк проинструктировали подчиненных: действум по-старому, но вместо услуги эротического массажа будем рекламировать деятельность как чувственный массаж.

”Клиенты ходили к нам по большей части не из-за массажа — они хотели получить сексуальное удовлетворение. Как и ранее, в салоне им делали все виды массажа: эротический, body-to-body, нуру. Но все именовалось чувственным массажем. Абсолютно все осталось тем же, только под другим названием. Марк и Лейла объяснили нам: если видно, что клиент — иностранец, и его связь с полицией невозможна, то ему можно напрямую пояснять об эротике и делать массаж, который он заказывает. А если клиент подозрительный, то массаж надо делать с осторожностью, трогая половые органы будто бы случайно. Массажистки так и работали. Вырученные деньги сразу же отдавали Лейле. Она сразу отдавала заработавшей ее процент. Если Лейлы не было в салоне, то деньги прятали под стол, под ковер: чтобы полиция, вломившись в салон, не нашла”, — поведала Наталья.

Массажи body-to-body (англ. тело к телу — прим. ред.) и нуру — это типы эротического массажа, при которых массажистка работает топлесс или полностью обнаженной.

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