Как обучить русских эстонскому за два года вместо двадцати?

Пярнуский центр профессионально-технического образования организует для русскоязычной молодёжи дополнительное обучение эстонскому языку. Какими приёмами пользуются на юго-западе нашей страны, чтобы не в течение десятилетий, а в ускоренном порядке обучить русских студентов государственному языку? Об этом в ”Учительской газете” пишет журналист Анника Полдре.
Весной прошлого года шестеро бывших выпускников русскоязычной Таммсаареской основной школы в Пярну — пятеро юношей и одна девушка, — закончили первый курс поварского отделения Пярнуского центра профтехобразования. В минувшем году их учебный год начался уже в августе с курсов интенсивного изучения языка. Тогда они впервые и увидели организовавшего их преподавателя Хейли Вястрик.
Центр уже четвёртый год подряд предлагает учившимся в русской школе ребятам освежить свой наверняка подзабытый за лето эстонский. ”Начинающаяся с 1 сентября учёба на эстонском языке не так уж и легка для них”, — считает учительница Вястрик.
Интенсивное изучение эстонского перед началом учебного года
40-часовой интенсивный курс эстонского языка подразумевает каждодневные активные занятия в течение двух с половиной часов.
Студентка Майя Глинских признаётся, что поначалу было тяжело, поскольку она понимала далеко не всё.
По мнению Хейли Вястрик, учёба в общеобразовательной школе во многом отличается от занятий в училище. ”Здесь учебные дни ещё длиннее, а темп ускоренный, — поясняет она. — Сначала учащимся может показаться, что преподаватели говорят слишком быстро. Учебные материалы для всех только на эстонском языке. К концу дня голова у некоторых может стать тяжёлой от учёбы. Тем не менее, ни один из русскоговорящих студентов второго курса не прервал обучение”.
К окончанию училища студентам нужно будет сдать квалификационный экзамен и провести презентацию своих блюд на эстонском языке. Отчёты по практике составляются и защищаются тоже на государственном языке.
По словам студента Кирилла Дубровского, его друг не владеет русским языком и потому они общаются только на эстонском. Также учительница советует всем своим ученикам смотреть и слушать эстоноязычные теле- и радиопередачи. По словам студентов, при возникновении необходимости что-либо перевести они чаще всего обращаются к сайту Института эстонского языка.
Программа дополнительного изучения языка
Помимо успешно начавшихся курсов интенсивного изучения государственного языка Пярнуский центр профессионально-технического образования участвует также в программе PRÕM (”Дополнительное языковое обучение в училищах и вузах”). Она предоставляет молодым людям возможность не только участвовать в занятиях по языку, но и посещать различные культурные мероприятия и ездить на экскурсии с целью расширения кругозора и повышения уровня владения эстонским языком.
Подготовка и реализация столь долгосрочного и разностороннего проекта требует дополнительных усилий со стороны как преподавателей, так и студентов. Новый проект, который вероятнее всего начнётся совсем скоро и закончится в декабре, позволит студентам училища съездить на Сааремаа и юг страны. ”Эстония им знакома, но они очень мало по ней путешествовали”, — констатирует инициатор проекта Хейли Вястрик.
Кроме студентов второго курса, в проекте примут участие 12 первокурсников, а также русско- и эстоноязычные студенты старшего курса. Если посещения театров и различные поездки организуют только для студентов из отделения по обслуживанию, то на курс интенсивного изучения эстонского языка приглашают всех поступающих в техникум вне зависимости от их специальности.
Перевёл Жан Прокошин