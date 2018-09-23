Как обучить русских эстонскому за два года вместо двадцати?

Весной прошлого года шестеро бывших выпускников русскоязычной Таммсаареской основной школы в Пярну — пятеро юношей и одна девушка, — закончили первый курс поварского отделения Пярнуского центра профтехобразования. В минувшем году их учебный год начался уже в августе с курсов интенсивного изучения языка. Тогда они впервые и увидели организовавшего их преподавателя Хейли Вястрик.

Центр уже четвёртый год подряд предлагает учившимся в русской школе ребятам освежить свой наверняка подзабытый за лето эстонский. ”Начинающаяся с 1 сентября учёба на эстонском языке не так уж и легка для них”, — считает учительница Вястрик.

Интенсивное изучение эстонского перед началом учебного года

40-часовой интенсивный курс эстонского языка подразумевает каждодневные активные занятия в течение двух с половиной часов.

Студентка Майя Глинских признаётся, что поначалу было тяжело, поскольку она понимала далеко не всё.

По мнению Хейли Вястрик, учёба в общеобразовательной школе во многом отличается от занятий в училище. ”Здесь учебные дни ещё длиннее, а темп ускоренный, — поясняет она. — Сначала учащимся может показаться, что преподаватели говорят слишком быстро. Учебные материалы для всех только на эстонском языке. К концу дня голова у некоторых может стать тяжёлой от учёбы. Тем не менее, ни один из русскоговорящих студентов второго курса не прервал обучение”.

К окончанию училища студентам нужно будет сдать квалификационный экзамен и провести презентацию своих блюд на эстонском языке. Отчёты по практике составляются и защищаются тоже на государственном языке.