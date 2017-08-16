Как нам обустроить Ласнамяэ? 11 идей Дениса Бородича

Баллотирующийся в Ласнамяэ от Партии реформ Денис Бородич обнародовал 11 идей по поводу дальнейшего развития крупнейшего района Таллинна с целью создания в нем современной жизненной среды, сообщает Бородич в пресс-релизе. Кто согласен — репост, кто не согласен — лайк.

По словам Дениса Бородича, район Ласнамяэ за последние годы стал более комфортным для жизни, однако многие важные и широко обсуждаемые проекты до сих пор не удалось воплотить в жизнь.

”Конечно, в одночасье он в Каламая не превратится, но для развития современной жилой среды здесь имеются все возможности”, — сказал он.

”Как бывший вице-мэр, отвечавший за коммунальное хозяйство столицы, я вижу острую необходимость в реализации проектов, уже годами требующих к себе внимания. И что скрывать, решение проблем коммунальной сферы по-прежнему не оставляет меня равнодушным. Возможности есть, нужно просто взять и сделать”, — добавил Бородич.

Приводим ниже 11 идей политика для обустройства Ласнамяэ:

1. В ДЕТСКИЙ САД — БЕСПЛАТНО! Отмена родительской оплаты за посещение муниципального детского сада и повышение зарплат воспитателей на 25%, помощникам воспитателей — на 15%.

Отмена оплаты за посещение муниципальных детских садов в Таллинне (сегодня составляет 57 евро в месяц) повысит уровень благосостояния семей с детьми дошкольного возраста. Для семьи с двумя детьми, посещающими детский сад, экономия составит около 1200 евро в год.

Источники финансирования: сокращение расходов на аппарат управления мэрией Таллинна, административная реформа, сокращение числа муниципальных предприятий.

2. ПАРКОВКИ — В ПОРЯДОК! Создание сети парковочных центров.

При проектировке района Ласнамяэ и строительстве новых домов не были учтены потребности жителей в парковочных местах. В настоящее время в этом секторе царит настоящий хаос. Проблема будет решена за счет детальной планировки и корректировки генерального плана развития Ласнамяэ и строительства парковочных зданий.

Источники финансирования: средства городского бюджета и частных инвесторов.

3. БОЛЬШАЯ АРЕНА ДЛЯ ЛАСНАМЯЭ — ЛаснаАрена! Строительство в Ласнамяэ современного мультифункционального стадиона.

В Ласнамяэ можно построить стадион уровня, способный принимать соревнования по футболу и легкой атлетике международного класса.

Источники финансирования: средства городского бюджета и частных инвесторов.

4. ПАРК ДОСУГА ПАЭВЯЛЬЯ. Превращение территории Паэвэлья в современный парк.

В парке будут размещаться игровые площадки для детей, открытая сцена, тренировочный зал под открытым небом, трассы для бега и ходьбы, а также площадки для выгула и тренировки собак.

Источники финансирования: средства городского бюджета и частных инвесторов.

5. ДЕНЬГИ ДЛЯ ЛАСНАМЯЭ — ЛаснаФонд. Создание Фонда района для финансирования проектов развития.

Каждый год из городского бюджета должен выделяться один миллион евро для реализации планов жителей района, местных обществ и гражданских объединений по созданию парков, спортивных площадок, мест для народных гуляний — всего, что делает Ласнамяэ лучше и красивее.

Источники финансирования: средства городского бюджета.

6. ВОСТОЧНЫЕ ВОРОТА ТАЛЛИННА. Модернизация Петербургского шоссе в черте Ласнамяэ.

Въезд в Таллинн по Петербури теэ находится в разрушенном состоянии. Каждый день этой дорогой пользуются тысячи автомобилистов и туристов, которые получают превратное представление о нашем городе. Мы приведем в порядок шоссе от границ Таллинна до перекрестка Юлемисте и обеспечим Ласнамяэ репутацию визитной карточки столицы Эстонии.

Источники финансирования: европейские фонды и средства городского бюджета

7. ДОРОГИ ЛАСНАМЯЭ. Реконструкция и капитальный ремонт Лаагна теэ и внутриквартальных подъездных путей.

Будет проведена реконструкция Лаагна теэ в соответствии с современными требованиями, для улучшения транспортной ситуации магистраль будет соединена с перекрестком Юлемисте. Будут капитально отремонтированы внутриквартальные дороги.

Источники финансирования: европейские фонды и средства городского бюджета

8. РЫНОК ДЛЯ ЛАСНАМЯЭ. Строительство современного здания рынка.

В Ласнамяэ практически нет места, где крестьянские хозяйства Эстонии и соседних государств могли бы реализовывать свою продукцию по низким ценам. Строительство нового здания рынка позволит создать новые рабочие места и развернуть сеть кафе и закусочных, работающих со свежими продуктами.

Источники финансирования: средства частных инвесторов

9. ДОМ ТЕХНИКИ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ ЛАСНАМЯЭ. Строительство молодежного центра досуга.

Будет построен ”Дом техники”, где молодежь сможет с пользой проводить время, познакомится с миром техники и сферой информационных технологий, научится создавать компьютерные игры, вести видео-блоги, создавать роботов и работать с 3D-принтерами.

Источники финансирования: средства частных инвесторов + средства городского бюджета

10. ТРАМВАЙ ДЛЯ ЛАСНАМЯЭ+. Создание современной трамвайной сети Tallinna Tramm+, покрывающей весь город.

Новые трамвайные линии покроют основные направления движения между районами Ыйсмяэ, Мустамяэ, Ласнамяэ и Пирита, а также соединят районы с плотной застройкой и ближайшие пригороды. Проект Tallinna Tramm+ должен доставлять жителей с улицы Юмера до торгового центра Rocca al Mare за 25 минут. Удобный, быстрый и современный общественный транспорт станет альтернативой использованию автомобилей.

Источники финансирования: европейские фонды + средства городского бюджета

11. БОЛЬНИЦА ДЛЯ ЛАСНАМЯЭ. Строительство в Ласнамяэ современного многофункционального лечебно-диагностического центра.

Объединение Ида-Таллиннской центральной больницы и Ляэне-Таллиннской центральной больницы и строительство нового здания больницы в Ласнамяэ для повышения доступности медицинских услуг жителями района и обеспечения качественного медицинского обслуживания населения.

Источники финансирования: средства городского бюджета