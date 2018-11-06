”Как мясник напал”. В детсаду малолетний хулиган раскроил мальчику руку. Отец — в шоке и растерянности

По словам директора, нижеописанный инцидент — был, и отныне завуч каждое утро ходит и проверяет поведение детей.

Приводим письмо в сокращенном виде. Полностью можете ознакомиться с ним тут.

"Почти полгода подряд мой трехлетний сын приходит из детского сада домой и начинает беседу со слов ”О бил меня”.

Примерно три недели назад я обратился к заведующей детсада, чтобы обсудить, как решить эту проблему. Мы беседовали с ней дольше часа, и я неоднократно подчеркивал, что одногруппник моего сына попросту избивает его, но я слышал и знаю от других родителей, как этот О неоднократно проявлял физическую силу и в отношении их детей. Очевидно, ситуация накаляется. Директор считает, что она — не так уж ужасна, но они все проследят и проанализируют. По словам заведующей, закон не позволяет удалить из группы или из детсада ребенка, ведущего себя таким образом.

В четверг вечером около 17 часов О ударил моего ребенка острым предметом по левой руке, в результате чего у моего сына — длинная и глубокая рана от большого пальца до указательного. Будто мясник напал на ребенка. Я сразу же отвез ребенка в Приемный покой Детской больницы, где ему зашили руку.

Не буду тут описывать, как мой трехлетний сын пережил всю эту трагедию, это было больно наблюдать: на глаза наворачивались слезы, я был в шоке — попробуйте с такой ситуации остаться спокойным.