Как можно отпраздновать юбилей ЭР на этой неделе

· В туристической деревне Саммули начнется IV смена языкового и культурного лагеря для молодых зарубежных эстонцев. В лагере 13-18-летние молодые люди эстонского происхождения, которые проживают в других странах, учат эстонский язык, общаются в условиях лагеря с эстонскими сверстниками и лучше узнают культурную среду Эстонии. Лагерь продлится до 3 августа.

Среда, 25 июля

· Паломничество ЭР100 из Пярну в Пилиствере достигнет конечной точки. Проходя по местам, играющим важную роль в истории Эстонии, участники вспомнят прошлое страны и отметят 100 день рождения Эстонской Республики.

Четверг, 26 июля

· В 19 часов в длинном зале Музея Хийумаа состоится концерт открытия фестиваля камерной музыки Hiiumaa Homecoming. Серия концертов, посвященных 100 дню рождения Эстонской Республики, привезет на Хийумаа музыкантов высшего мирового уровня, которые исполнят признанные произведения эстонского музыкального творчества. В программе концерта Хоуп, Брамс, Франк и Франсуа.

· В 19 часов в Раплаской церкви начнется концерт, открывающий XXVI фестиваль церковной музыки в Рапла ”Свет и тень”. Фестиваль церковной музыки в Рапла, который будет проходить до 5 августа, является подарком Фонда музыкантов Пилле Лилль на 100 день рождения Эстонской Республики, а его программа построена преимущественно на творчестве композиторов Эстонии.

· Юбилейные походы ЭР100: в 18 часов от порта Кабернеэме стартует поход на гидроциклах на остров залива Колга. Во время поездки участники ознакомятся с расположенными в заливе Колга малыми островами, где во времена первой республики были деревни, велось традиционное лодочное строительство и протекала обычная жизнь рыбацких деревень.

· С 26 по 29 июля в Вильянди будет проходить XXVI фестиваль фольклорной музыки в Вильянди. Тема фестиваля в юбилейный год — ”Под сотню!” — возникла под вдохновением от 100 дня рождения Эстонской Республики. ”Под сотню!” отражает молодую и бурлящую энергию, а также собирает вместе профессиональных фолк-музыкантов более молодого поколения и будущих талантов из нашей страны и из-за границы.

Пятница, 27 июля

· Юбилейные походы ЭР100: в 15 часов от Эстонской шахты-музея в Кохтла-Нымме стартует поход на самокатах в шахтерское поселение и на территорию карьеров.

· Юбилейные походы ЭР100: в 16 часов из порта Кабернеэме стартует трехдневный поход на байдаркрах на острова залива Колга, на Прангли и Кери. Участники самого классного похода Финского залива отправятся открывать острова с захватывающей историей культуры, заберутся на маяк и сходят в баню на маленьком острове.

· В 19 часов в церкви Ярваканди начнется концерт XXVI фестиваля церковной музыки в Рапла ”Лето в сердце”. Выступят Пирье Леванди (вокал) и Мадис Арвисто (гитара). Фестиваль церковной музыки в Рапла, который будет проходить до 5 августа, является подарком Фонда музыкантов Пилле Лилль на 100 день рождения Эстонской Республики, а его программа построена преимущественно на творчестве композиторов Эстонии.

· С 27 июля до 5 августа в Таллинне будет проходить европейский хоровой фестиваль EUROPA CANTAT XX Tallinn 2018. Это крупнейший хоровой фестиваль, который соберет в юбилейный год в Эстонии свыше 4000 певцов из разных концов света и предложит насладиться более чем 100 концертами.

Суббота, 28 июля