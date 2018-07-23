23.07.2018, 09:15

Как можно отпраздновать юбилей ЭР на этой неделе

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Filmi "Seltsimees laps" esilinastus Apollo Solarises.
Filmi "Seltsimees laps" esilinastus Apollo Solarises. Foto: Madis Veltman

Представляем вашему вниманию программу событий ЭР100 на этой неделе. Выбирайте и отмечайте!

Понедельник, 23 июля

· В 20 часов в Пярнумаа, в деревне Кабли, начнется концерт ансамбля Curly Strings. Концерт является частью юбилейного тура группы, который отмечает 30-летие членов группы и 100 день рождения Эстонской Республики.

· В туристической деревне Веневере начнется III смена языкового и культурного лагеря для молодых зарубежных эстонцев. В лагере 13-18-летние молодые люди эстонского происхождения, которые проживают в других странах, учат эстонский язык, общаются в условиях лагеря с эстонскими сверстниками и лучше узнают культурную среду Эстонии. Лагерь продлится до 2 августа.

· С 16 по 29 июля передвижная морская школа ”Друг моря” будет находиться в Тойла. Юбилейным летом мобильная морская школа с руководителями посетит восемь разных мест Эстонии как на побережье, так и на суше. За три года морскую школу посетили 1700 интересующихся. Курсы проходят в будние дни с 16 до 19 часов и по выходным с 10 до 19 часов.

Вторник, 24 июля

· В туристической деревне Саммули начнется IV смена языкового и культурного лагеря для молодых зарубежных эстонцев. В лагере 13-18-летние молодые люди эстонского происхождения, которые проживают в других странах, учат эстонский язык, общаются в условиях лагеря с эстонскими сверстниками и лучше узнают культурную среду Эстонии. Лагерь продлится до 3 августа.

Среда, 25 июля

· Паломничество ЭР100 из Пярну в Пилиствере достигнет конечной точки. Проходя по местам, играющим важную роль в истории Эстонии, участники вспомнят прошлое страны и отметят 100 день рождения Эстонской Республики.

Четверг, 26 июля

· В 19 часов в длинном зале Музея Хийумаа состоится концерт открытия фестиваля камерной музыки Hiiumaa Homecoming. Серия концертов, посвященных 100 дню рождения Эстонской Республики, привезет на Хийумаа музыкантов высшего мирового уровня, которые исполнят признанные произведения эстонского музыкального творчества. В программе концерта Хоуп, Брамс, Франк и Франсуа.

ТОП

· В 19 часов в Раплаской церкви начнется концерт, открывающий XXVI фестиваль церковной музыки в Рапла ”Свет и тень”. Фестиваль церковной музыки в Рапла, который будет проходить до 5 августа, является подарком Фонда музыкантов Пилле Лилль на 100 день рождения Эстонской Республики, а его программа построена преимущественно на творчестве композиторов Эстонии.

· Юбилейные походы ЭР100: в 18 часов от порта Кабернеэме стартует поход на гидроциклах на остров залива Колга. Во время поездки участники ознакомятся с расположенными в заливе Колга малыми островами, где во времена первой республики были деревни, велось традиционное лодочное строительство и протекала обычная жизнь рыбацких деревень.

· С 26 по 29 июля в Вильянди будет проходить XXVI фестиваль фольклорной музыки в Вильянди. Тема фестиваля в юбилейный год — ”Под сотню!” — возникла под вдохновением от 100 дня рождения Эстонской Республики. ”Под сотню!” отражает молодую и бурлящую энергию, а также собирает вместе профессиональных фолк-музыкантов более молодого поколения и будущих талантов из нашей страны и из-за границы.

Пятница, 27 июля

· Юбилейные походы ЭР100: в 15 часов от Эстонской шахты-музея в Кохтла-Нымме стартует поход на самокатах в шахтерское поселение и на территорию карьеров.

· Юбилейные походы ЭР100: в 16 часов из порта Кабернеэме стартует трехдневный поход на байдаркрах на острова залива Колга, на Прангли и Кери. Участники самого классного похода Финского залива отправятся открывать острова с захватывающей историей культуры, заберутся на маяк и сходят в баню на маленьком острове.

· В 19 часов в церкви Ярваканди начнется концерт XXVI фестиваля церковной музыки в Рапла ”Лето в сердце”. Выступят Пирье Леванди (вокал) и Мадис Арвисто (гитара). Фестиваль церковной музыки в Рапла, который будет проходить до 5 августа, является подарком Фонда музыкантов Пилле Лилль на 100 день рождения Эстонской Республики, а его программа построена преимущественно на творчестве композиторов Эстонии.

· С 27 июля до 5 августа в Таллинне будет проходить европейский хоровой фестиваль EUROPA CANTAT XX Tallinn 2018. Это крупнейший хоровой фестиваль, который соберет в юбилейный год в Эстонии свыше 4000 певцов из разных концов света и предложит насладиться более чем 100 концертами.

Суббота, 28 июля

· В 9 часов в Харьюмаа, в конюшне Перила, начнется чемпионат Эстонии по конному спорту. Чемпионат, который продлится до 29 июля, посвящен 100 дню рождения Эстонской Республики, а все победители будут награждены медалями специального дизайна ЭР100. Кроме этого пройдет чемпионат среди любителей и Чемпионат молодых лошадей по учебной выездке.

· Юбилейные походы ЭР100: в 10 часов начнется поход на каноэ по реке Раннапунгерья. 7-километровый путь будет пролегать по маршруту мост Яруска (деревн Леммаку) — Раннапунгерья, во время пути можно будет насладиться местной природой и послушать рассказы гида. Сбор в Раннапунгерья, около места проведения концерта ”Тулеторни”

· Юбилейный походы ЭР100: в 12 часов начнется двухдневный поход на байдарках на Прангли и на острова залива Колга. Во время похода, который стартует от порта Кабернеэме, участники, помимо Прангли, откроют для себя природу островов Койпсе, Акси и Рамму.

· В 14:30 в портовом сарае острова Прангли пройдет летняя постановка ”Eestirand. По курсу надежды”. Летняя постановка представит зрителям забытую историю из прошлого Эстонии, драматичную историю со счастливым концом героического спасения в 1941 году с судна Eestirand тысяч жителей Эстонии.

· В 15 часов в палате фольклорного творчества мызы Моосте пройдет постановка первой в Эстонии профессиональной цирковой труппы ”Вечный ужин”. Это ностальгическое путешествие в историю эстрадного искусства под аккомпанемент золотого фонда эстонской музыки, цель которого — заставить всю Эстонию полюбить цирк.

· В 17 часов в Вырумаа начнутся IV дни родного края в Кангсти. С 28 по 29 июля можно будет ознакомиться со столетними хуторами этого региона, будет организована выставка ”100 вещей”, а также можно будет послушать столетнюю гармонь. Большой праздник, посвященный 100 дню рождению Эстонской Республики, закончится поеданием праздничного торта ЭР100.

· В 17 часов начнется второй концерт фестиваля камерной музыки Hiiumaa Homecoming, на котором будет представлена хоровая и инструментальная музыка. Первая часть концерта пройдет около валуна Кыпу, а вторая часть в Народном доме Кыпу. На концерт можно попасть на автобусе, который в 16 часов будет отходить от центральной площади Кярдла.

· В 19 часов в церкви Кяру начнется концерт XXVI фестиваля церковной музыки в Рапла ”Песни для души”. Выступят Пилле Лилль (сопрано), Кристина Крийт (скрипка) и Тийа Тенно (орган). Фестиваль церковной музыки в Рапла, который будет проходить до 5 августа, является подарком Фонда музыкантов Пилле Лилль на 100 день рождения Эстонской Республики, а его программа построена преимущественно на творчестве композиторов Эстонии.

· В 20 часов на площади ”Вабадузе” начнется концерт открытия Европейского хорового фестиваля EUROPA CANTAT XX Tallinn 2018. На сцену выйдут хоры со всего мира, будет представлено творчество эстонских и зарубежных композиторов.

· С 28 по 29 июля на стадионе ”Кадриорг” в Таллинне пройдет чемпионат Эстонии по легкой атлетике. Эстонский союз легкой атлетики отметит 100 день рождения Эстонской Республики, посвятив чемпионаты Эстонии, которые будут организовываться на протяжении года, 100 дню рождения Эстонии.

Воскресенье, 29 июля

· Юбилейные походы ЭР100: в 12 часов от парковки ледового холла спортивного центра Кохтла-Ярве стартует поход на самокатах по ”эстонскому Руру”. Участники похода отправятся кататься на самокатах по рабочим поселкам Кохтла-Ярве, где откроют для себя новые стороны этого замечательного города.

· Юбилейные походы ЭР100: в 15 часов от порта Кабернеэме стартует поход на каноэ на остров Педассаар. После четырехчасового похода всех желающих будет ждать баня.

· В 15 часов в церкви Пюхалепа начнется третий концерт фестиваля камерной музыки Hiiumaa Homecoming. Homecoming Ensemble представит ”Семь слов Спасителя на кресте” Йозефа Гайдна в аранжировке, которую Юрий Каспаров специально написал для десяти инструментов.

· В 16 часов в портовом сарае острова Прангли начнется летняя постановка ”Eestirand. По курсу надежды”. Летняя постановка представит зрителям забытую историю из прошлого Эстонии, драматичную историю со счастливым концом героического спасения в 1941 году с судна Eestirand тысяч жителей Эстонии.

· В 19 часов в Молитвенном доме эстонского братства в Хагери начнется XXVI фестиваль церковной музыки в Рапла ”Возвращайтесь, дети человеческие”. Духовную народную музыку исполнят Йохансоны и Криста Цитра Йоонас. Фестиваль церковной музыки в Рапла, который будет проходить до 5 августа, является подарком Фонда музыкантов Пилле Лилль на 100 день рождения Эстонской Республики, а его программа построена преимущественно на творчестве композиторов Эстонии.

· В 20 часов в концертном зале Alexela начнется концерт ”Атмосферы Эстонии”. Это произведение посвящено 100 дню рождения Эстонской Республики, в его фокусе будет годичный круг Эстонии. К крупному проекту привлечены все молодежные коллективы со всей страны, которые подарили на 100 день рождения Эстонии произведение, которое объединяет музыку, звуки и визуальную красоту в медитативное путешествие по природе Эстонии. Концерт будет исполнен повторно в рамках программы Europa Cantat.

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