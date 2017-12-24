Как министр МВД Анвельт проведет праздники, чего ждет от 2018 года и какого роста зарплат будет добиваться?

Министр МВД ЭР Андрес Анвельт празднует Рождество в широком семейном кругу на своем хуторе, а Новый год планирует отметить с друзьями и женой в окрестностях Нарвы. Министр говорит, что рождественский стол в его семье не отличается какими-то невероятными изысками, является традиционным эстонским. Главным ожиданием в отношении 2018 года Анвельт называет пропорциональный среднему росту зарплат в республике рост окладов в структурах МВД.
- Как вы будете отмечать Рождество и Новый год?
- На Рождество традиционно собираемся большим семейным составом, то есть с
дедушками, бабушками и т.д. — по сути несколько семей, которые мы считаем
одной, на своем хуторе в лесу. Елка у нас, конечно, настоящая. Будем сидеть, разговаривать,
смотреть телевизор, играть в какие-то настольные игры. Всеми членами семьи мы
собирается два раза в год — на Рождество и Янов день.
- А Новый год?
- Могу сказать по секрету, что буду в районе Нарвы, Нарва-Йыэсуу. Это будет уже не семейный
праздник, а встреча с друзьями, бывшими коллегами. Друзьям точно также как
семье нужно уделять время, так как работа министром оставляет его не очень
много, а праздник это хороший повод, чтобы собраться вместе.
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- То есть бокалы в новогоднюю полночь поднимите без жены?
- Нет, конечно, с женой — она поедет со мной.
- Есть ли в вашей семье традиционное рождественского блюдо, без которого
праздника не бывает?
- Ничего особенного. Свинина, картошка, капуста. Вообще,
думаю, что среднему эстонцу на Рождество трудно переваривать что-то неклассическое.
Знаю точно, что теща как всегда какой-нибудь кулинарный сюрприз сделает. Надеюсь,
это будет что-нибудь вкусненькое.
- Сами вы не принимаете участия в приготовлении блюд рождественского стола?
- В приготовлении мясных продуктов обязательно участвую. Особенно мне нравится,
конечно, летом этой работой заниматься, но и на Рождество обязательно приложу
руку к подготовке мяса к отправлению в печку. Всегда что-то пытаюсь добавить от
себя.
Чуть не забыл про баню — она у нас всегда бывает н Рождество, будет и на Новый
год.
- Какие ключевые проблемы, задачи МВД предстоит решить в 2018 году. Какие есть
ожидания?
- У меня как министра сердце больше болит за наши кадры, за политику зарплат. С
соответствующими ожиданиями и иду на переговоры по бюджету. Если еще два года
назад зарплаты спасателей и полицейских росли в таком же темпе как росли
зарплаты в среднем по республике, то особенно за последний год средняя зарплата
в Эстонии увеличилась взрывным образом, а уровень оплаты труда наших
сотрудников уже не успевает за общим ростом. В этом году мы получили рекордную
сумму, и зарплаты работников служб безопасности удалось увеличить на 4.5
процента, но средняя зарплата в ЭР выросла на 6 процентов. Добиться того, чтобы
оклады спасателей и полицейских увеличивались параллельно росту средней
зарплаты — приоритетная задача для меня. В этом году показательным был прием
абитуриентов: если конкурс в полицейской академии составлял три человека на
место, что неплохо, то интерес к получению профессии спасателя заметно
понизился.
- Будете добиваться роста на 6 процентов?
- Пока рано говорить о конкретном требовании. Начнем
переговоры, посмотрим, какие предложения делают руководители полиции,
пограничников, спасателей. Предстоит еще изучить внутреннюю ситуацию. Возможно,
по некоторым категориям специалистов нам нужно добиваться очень большого роста
зарплат. Все-таки когда мы в этом году подняли зарплаты в среднем на 4.5
процента, у самых низкооплачиваемых работников, пяти первых категорий (до
уровня старшего констебля), зарплаты выросли на 10 процентов, а у кого-то они
остались на прежнем уровне. Пока можно сказать, что среднего роста в 4.5
процента уже недостаточно, чтобы удержать всех специалистов и поддерживать
привлекательность работы в структуре МВД для молодежи.
- Вы говорили недавно, что строительство Нарвского колледжа Академии МВД -
крупнейшая инвестиция в Нарву со стороны МВД за последнее десятилетие. Какие
инвестиционные проекты министерство будет реализовать в Ида-Вирумаа в будущем
году?
- Мы продолжаем развивать границу, а это одни из самых
больших инвестиций в Эстонии, связанных с внутренней безопасностью. За
последние 20-25 лет республика направила на эти цели почти 100 миллионов евро.
В следующем году работы продолжатся, в основном на Юго-Востоке, на сухопутном
участке границы, но границу по реке Нарва мы также будем развивать. Конечно,
конкретные суммы можно будет назвать уже после того, как споры вокруг
госбюджета на будущий год закончатся и определятся все статьи расходов. Также в
планах строительство большого центра в Силламяэ, где разместятся спасатели и
полиция. На данный момент спасатели в Силламяэ находятся в плачевных условиях.