Как министр МВД Анвельт проведет праздники, чего ждет от 2018 года и какого роста зарплат будет добиваться?

Министр МВД ЭР Андрес Анвельт празднует Рождество в широком семейном кругу на своем хуторе, а Новый год планирует отметить с друзьями и женой в окрестностях Нарвы. Министр говорит, что рождественский стол в его семье не отличается какими-то невероятными изысками, является традиционным эстонским. Главным ожиданием в отношении 2018 года Анвельт называет пропорциональный среднему росту зарплат в республике рост окладов в структурах МВД.

- Как вы будете отмечать Рождество и Новый год?

- На Рождество традиционно собираемся большим семейным составом, то есть с

дедушками, бабушками и т.д. — по сути несколько семей, которые мы считаем

одной, на своем хуторе в лесу. Елка у нас, конечно, настоящая. Будем сидеть, разговаривать,

смотреть телевизор, играть в какие-то настольные игры. Всеми членами семьи мы

собирается два раза в год — на Рождество и Янов день.

- А Новый год?

- Могу сказать по секрету, что буду в районе Нарвы, Нарва-Йыэсуу. Это будет уже не семейный

праздник, а встреча с друзьями, бывшими коллегами. Друзьям точно также как

семье нужно уделять время, так как работа министром оставляет его не очень

много, а праздник это хороший повод, чтобы собраться вместе.

- То есть бокалы в новогоднюю полночь поднимите без жены?

- Нет, конечно, с женой — она поедет со мной.

- Есть ли в вашей семье традиционное рождественского блюдо, без которого

праздника не бывает?

- Ничего особенного. Свинина, картошка, капуста. Вообще,

думаю, что среднему эстонцу на Рождество трудно переваривать что-то неклассическое.

Знаю точно, что теща как всегда какой-нибудь кулинарный сюрприз сделает. Надеюсь,

это будет что-нибудь вкусненькое.

- Сами вы не принимаете участия в приготовлении блюд рождественского стола?

- В приготовлении мясных продуктов обязательно участвую. Особенно мне нравится,

конечно, летом этой работой заниматься, но и на Рождество обязательно приложу

руку к подготовке мяса к отправлению в печку. Всегда что-то пытаюсь добавить от

себя.

Чуть не забыл про баню — она у нас всегда бывает н Рождество, будет и на Новый

год.

- Какие ключевые проблемы, задачи МВД предстоит решить в 2018 году. Какие есть

ожидания?

- У меня как министра сердце больше болит за наши кадры, за политику зарплат. С

соответствующими ожиданиями и иду на переговоры по бюджету. Если еще два года

назад зарплаты спасателей и полицейских росли в таком же темпе как росли

зарплаты в среднем по республике, то особенно за последний год средняя зарплата

в Эстонии увеличилась взрывным образом, а уровень оплаты труда наших

сотрудников уже не успевает за общим ростом. В этом году мы получили рекордную

сумму, и зарплаты работников служб безопасности удалось увеличить на 4.5

процента, но средняя зарплата в ЭР выросла на 6 процентов. Добиться того, чтобы

оклады спасателей и полицейских увеличивались параллельно росту средней

зарплаты — приоритетная задача для меня. В этом году показательным был прием

абитуриентов: если конкурс в полицейской академии составлял три человека на

место, что неплохо, то интерес к получению профессии спасателя заметно

понизился.

- Будете добиваться роста на 6 процентов?

- Пока рано говорить о конкретном требовании. Начнем

переговоры, посмотрим, какие предложения делают руководители полиции,

пограничников, спасателей. Предстоит еще изучить внутреннюю ситуацию. Возможно,

по некоторым категориям специалистов нам нужно добиваться очень большого роста

зарплат. Все-таки когда мы в этом году подняли зарплаты в среднем на 4.5

процента, у самых низкооплачиваемых работников, пяти первых категорий (до

уровня старшего констебля), зарплаты выросли на 10 процентов, а у кого-то они

остались на прежнем уровне. Пока можно сказать, что среднего роста в 4.5

процента уже недостаточно, чтобы удержать всех специалистов и поддерживать

привлекательность работы в структуре МВД для молодежи.

- Вы говорили недавно, что строительство Нарвского колледжа Академии МВД -

крупнейшая инвестиция в Нарву со стороны МВД за последнее десятилетие. Какие

инвестиционные проекты министерство будет реализовать в Ида-Вирумаа в будущем

году?

- Мы продолжаем развивать границу, а это одни из самых

больших инвестиций в Эстонии, связанных с внутренней безопасностью. За

последние 20-25 лет республика направила на эти цели почти 100 миллионов евро.

В следующем году работы продолжатся, в основном на Юго-Востоке, на сухопутном

участке границы, но границу по реке Нарва мы также будем развивать. Конечно,

конкретные суммы можно будет назвать уже после того, как споры вокруг

госбюджета на будущий год закончатся и определятся все статьи расходов. Также в

планах строительство большого центра в Силламяэ, где разместятся спасатели и

полиция. На данный момент спасатели в Силламяэ находятся в плачевных условиях.