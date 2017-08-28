Как минимум до выборов Ласнамяэ останется без одного из руководителей

Второй заместитель старейшины столичного района Ласнамяэ — Оксана Ялакас — ушла в декретный отпуск.

Как в понедельник, 28 августа, сказала корреспонденту портала rus.err.ee пресс-секретарь управы Ласнамяэ Ольга Нигровская, искать замену Ялакас власти района в ближайшее время не собираются.

"Пока мы и так справляемся. Но, возможно, после муниципальных выборов вернемся к этому вопросу", — сказала Нигровская.

Заместителем старейшины Ласнамяэ Марии Юферевой Оксана Ялакас стала в апреле 2016 года. После своего назначения она вступила в Центристскую партию.