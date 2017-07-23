Как лидеры эстонских партий отдыхают этим летом и отдыхают ли вообще

Лето — пора отпусков. А как отдыхают председатели эстонских партий, если вообще отдыхают? И самое главное — успели ли они искупаться в море?

Председателю Партии реформ Ханно Певкуру Балтийское море ни к чему — этим летом он отдыхает в Греции, где он уже успел спасти попавших в беду туристов на каноэ, заплывших слишком далеко.

Лидер IRL Хелир Валдор Сеэдер планирует провести лето в Эстонии, чтобы подготовиться к выборам в местные самоуправления. По его словам, в перерывах между работой он собирается отдыхать дома в Вильяндимаа и поехать с семьей на Хийумаа — быть может даже к морю, в котором он пока еще не купался.

Премьер-министр Эстонии и глава центристов Юри Ратас, как сообщает глава бюро премьер-министра Танель Кийк, этим летом взял всего два дня отпуска, так как в связи с председательством Эстонии в ЕС у него очень плотный рабочий график. Несмотря на это, он уже успел искупаться в море. Выходные же он проводит с семьей на хуторе на Хийумаа или в Пярнумаа.

Председатель Свободной партии Артур Тальвик проводит летний отпуск в своем доме на полуострове Юминда, где активно участвует в общественной жизни, в том числе и работая спасателем на пляже на добровольных началах. А вот в море он купается почти каждый день, несмотря на температуру воды, так как Тальвик заядлый любитель зимнего плавания.

Лидер EKRE Март Хельме на запрос Delfi парировал: ”депутаты не отдыхают!”, но добавил, что проводит сводное время в своей мызе в Сууре-Ляхтру, где занимается ремонтом и делами по дому. Председатель партии готовится к местным выборам и посещает разные уголки Эстонии, а вот искупаться в море в этом году еще не решился — слишком холодно.

Председатель социал-демократов и министр здоровья и труда Евгений Осиновский, как сообщает его советник, планирует отпуск на август и проведет его вместе с семьей в Эстонии. Что касается купания, то первый раз в этом году министр искупался еще в апреле во время съемок программы Pealtnägija.