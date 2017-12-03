Как куклы Persona Dolls учат эстонских детей не обижать других

Направленная на борьбу с насилием и издевательствами методика воспитания ”Persona Dolls” воспитывает в детях терпимость, развивает эмпатию по отношению к другим ребятам, а также учит их реагировать при помощи специальных кукол на несправедливое к себе отношение.

Тийна Ваппер пишет в ”Учительской газете”, что с осени 2015 года в Эстонии начал свою работу центр обучения, знакомящий всех желающих с американской методикой середины прошлого века. Сегодня эта методика в республике эффективно используется.

Методика ”Persona Dolls”, которую разработали в США в 1950-х годах, добралась до Эстонии благодаря участию в 2011 году детского сада ”Suitsupääsupesa” в международном проекте Comenius под названием ”I See You”. В 2012 году преподаватели этого детсада побывали на курсах повышения квалификации в Великобритании, где эта методика наиболее широко распространена и даже являются частью государственной учебной программы. Вернувшись в Эстонию, педагоги детского сада ”Suitsupääsupesa” стали применять ее в своей ежедневной практике. В 2014 году состоялся повторный тренинг, после которого было составлено справочное пособие с методическими материалами, а также создан соответствующий сайт. С осени же 2015 года при детском саде начал свою работу учебный центр, в котором работают по методике ”Persona Dolls” и организуют курсы повышения квалификации для преподавателей детских садов.

Я с тобой не играю!

22 ноября в детсаду состоялся очередной тренинг, в котором приняли участие педагоги из пяти детсадов. В первой половине дня учителя фиксировали проблемы, с решением которых им приходится сталкиваться ежедневно. Все сошлись во мнении, что дети отбирают друг у друга игрушки и не умеют ими делиться, они толкаются и бьют друг дружку, ябедничают, говорят о других плохо, насмехаются, отталкивают от себя товарищей по игре при помощи фраз ”Я тебе не друг!” и ”Ты не можешь с нами играть!”, а также с помощью угроз в стиле ”Если ты так не сделаешь, то я перестану с тобой играть и не позову на день рождения!”.

Педагоги были единодушны в том, что в течение дня детей приходится больше всего приучать к совместным играм и поддержанию отношений, а также следить, чтобы никто не чувствовал себя изгоем.

У каждой куклы своя история

Во второй половине дня каждая команда выбрала одну куклу и начала придумывать ей биографию, т.е. личный профиль: имя, возраст, национальность, членов семьи, место проживания, каков ее дом, характер, что ей нравится, о чем она мечтает, что для нее трудно и т. д.

Одну из кукол назвали Тээле. У нее есть мать и отец, старшая сестра и младший брат, а также живущие в другом городе бабушка и дедушка. Мама воспитывает дома маленького брата, папа работает далеко от дома и часто отсутствует. Два года семья жила в Финляндии, где Теэле ходила в детсад и благодаря этому немного говорит по-фински. Недавно семья переехала обратно в Эстонию, проживает теперь в Вильянди, где Тээле посещает детский сад. У нее живой характер, она занимается плаванием и игрой на скрипке, с удовольствием играет и поет, однако танцевать предпочитает наедине, поскольку одна нога у нее загребает внутрь и поэтому она вынуждена носить специальную обувь. Поскольку в ней тяжело передвигаться, то ей не нравится бегать да и танцует она немного неуклюже.

Поскольку Тээле хочет стать танцовщицей, больная нога ее беспокоит. А еще она грустит по нескольким оставшимся в Финляндии друзьям. В Вильянди она пока еще свыкается с обстановкой и пока не нашла себе ребят, с кем играть.

Следующим заданием для учителей было придумать текст, с которым кукла впервые обратится к другим детям и представит себя им, а также текст, который начнут проигрывать в какой-то группе и решать при помощи него какую-то проблему.

Как кукла разговаривает с детьми?

Согласно методике, когда кукла впервые появляется в группе, прежде всего с нею все знакомятся. Кукла рассказывает о себе, а дети друг о друге, находя сходства и различия. К решению проблемы приступают лишь при следующей встрече. Методика ”Persona Dolls” потому и уникальна, что темы для обсуждения каждый учитель выбирает исходя из потребностей своей группы.

Марилин Палла советует учителям не зацикливаться на обсуждении одних лишь проблем и неудач, а говорить также о радостных событиях. Все как в реальной жизни, в которой приключаются разные истории.

Общение с куклой протекает так, что она сидит у учителя на руках и шепчет ему понарошку в ухо то, о чем хочет рассказать или спросить. Затем учитель пересказывает детям услышанное своим голосом. ”Некоторые дети спрашивают, почему кукла общается только с учителем. Тогда детям и нужно честно признаться, что это игра, в которую все играют. Такая же, как та, в которую играют девочки в игровом уголке, — поясняет Палла. — Чем моложе дети, тем проще они вовлекаются в игру, хотя дошкольники тоже охотно подыгрывают. Важнее всего то, что дети могут принимать участие в решении проблем и решать, что правильно, а что нет, и как лучше себя вести. В итоге это развивает эмпатию, которая учит детей постоять за себя или своих товарищей, когда приходится сталкиваться с несправедливостью”.

По словам Марилин Палла, продолжительность тренинга — 16 академических часов, наполненных как лекциями, так и многочисленными практическими заданиями: ”Мы обыгрываем многие ситуации, обсуждаем, даем советы. Показываем также, как проводить вместе с детьми то или иное занятие, а потом анализируем его. В конце тренинга каждый учитель получает свидетельство и в подарок одну куклу по выбору”.

Дети сами предлагают решения

Куклы ”Persona Dolls” — это не обычные игрушки. Они большие, настоящие и похожи на детей, чтобы ребята относились к ним, как к живым.

”В детском саду ”Suitsupääsupea” сейчас 13 кукол, — рассказывает Марилин Палла. — Одна носит очки, у другой диабет, третья передвигается на кресле-качалке, а четвертая исповедует ислам. У одной куклы проблемы с речью и другие ее плохо понимают, из-за чего та вынуждена ходить к логопеду. Есть также кукла, у которой плохой аппетит. Еще пару лет тому назад мы бы и не подумали, что нам понадобится кукла, не желающая кушать, но сейчас эта тема актуальна”.

При создании кукол разных профилей учитывали также различные типы семей. Поскольку не все дети из традиционных семей, то и среди кукол есть такие, мамы или папы которых имеют другую семью. Одна кукла живет с папой, другая только с мамой.

Палла подчеркивает, что куклы сделаны не просто для игры, но и для методических занятий: ”Когда кукла приходит в гости к группе, мы упражняемся в решении проблем. Кукла рассказывает о том, что произошло, дети анализируют это с помощью учителя и потом сами предлагают решения. При отсутствии проблем можно заняться формированием ценностных установок детей. Этим в детском саду занимаются каждую неделю, причем учитель решает, использовать ли методику ”Persona Dolls” или методику лиловых медвежат, т.е. детсада без насилия и издевательств. Мы комбинируем их между собой очень успешно, поскольку они дополняют друг друга. При формировании ценностных установок очень важно сотрудничать с родителями. Результаты всегда лучше тогда, когда прививаемые дома ценности совпадают с ценностями детсадовскими”.

Подробнее с методикой ”Persona Dolls” можно ознакомиться на домашней страничке http://personadolls.eu/koolituskeskusest