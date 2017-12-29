Как изменится движение таллиннского общественного транспорта в связи с новогодними мероприятиями

В связи с новогодними мероприятиями на площади Вабадузе в Таллинне 31 декабря изменена организация движения, что привело к переменам и в маршрутах общественного транспорта. С 15 часов 31 декабря до 6 часов утра 1 января водителей просят вообще избегать проезда через площадь и ее окрестности, сообщает Raepress.
С 15 часов 31 января
начнется установка бетонных препятствий
для защиты пешеходов на бульваре Каарли на направлении к площади, затем
на бульваре Эстония — тоже на направлении к площади, после чего будет перекрыто
Пярнуское шоссе в направлении к площади. В крайних случаях проезд через эту
зону будет возможен, но потребует много времени и умения маневрировать между
бетонными блоками.
С 20 часов 31 декабря
до 3 часов ночи 1 января проезд через указанную зону будет разрешен только
трамваям, автобусам и троллейбусам, причем автобусы будут двигаться по полосе,
прилегающей в улице Роозикранци. Изменятся и места остановок общественного
транспорта.
ТОП
31 декабря и 1 января
общественный транспорт будет работать по воскресному расписанию. На многих
линиях удлиняется время работы в новогоднюю ночь.
Дополнительно будут
выходить: автобус линии 1А из центра города в 01.00,02.00, 03.00 и обратно
в 01.30, 02.30, 03.30; линий 8, 40, 42,
60, 63, 67 и 68 из центра города — в
01.00, 02.00, 03.00 и обратно в 00.30, 01.30, 02.30 и 3.30; линии 18 -
из центра города — в 01.00, 02.10,
03.20, обратно - в 00.30, 01.35 и 02.45.
Ночные автобусы линий 1А и 8 — из центра города (с остановки Хобуяама перед
бывшим магазином "Таллинн"), автобусы линий 18 и 40 — с остановки
Хобуяама у бывшего Главпочтамта и будут
вместо площади Вабадузе останавливаться в на одноименной остановке на Пярнуском
шоссе (возле Яановской церкви), автобусы линий
42, 60, 63, 67 и 68 будут отходить от своих обычных остановок.
Дополнительно будут
ночью в ходу и троллейбусы линий 1 и 3. Они будут отходить с Тынисмяги в 01.00,
02.00, 03.00, а в обратный путь — l
00.30, 01.30 и 02.30..Ночные трамваи линии 1 будут отходить от остановки
Хобуяама на Копли в 01.00, 02.00, 03.00 и в Кадриорг — в 00.45, 01.45 и 02.45. Дополнительные рейсы
трамвая линии 4 будут начинаться на остановке Хобуяама в направлении на
Пярнуское шоссе в 01.00, 02.00, 03.00, и
в направлении на аэропорт - в
00.30, 01.30 и 02.30.
С 23 часов 31 декабря троллейбусы линии 1 и 3 будут делать разворот на
остановке Тынисмяги, автобусы линий 21 и 41 в сторону Балтийского вокзала на
площади Вабадузе останавливаться не будут, их остановка переносится на
Тынисмяги, автобусы линий 21, 40 и 41 на направлении от центра города будут
остановку Площадь Вабадузе делать у
Яановской церкви на Пярнуском шоссе, автобусы линий 16, 17 и 23 будут останавливаться, выезжая из центра
города, на остановке Площадь Вабадузе у здания Английского колледжа на бульваре
Эстония.